Deontay Wilder sufrió fractura tras enfrentar a Tyson Fury

El pugilista de peso completo Doentay Wilder no solo cayó derrotado el sábado ante el acérrimo rival Tyson Fury, pues ahora deberá de tomar un receso amplio y tal vez permanente, pues terminó con múltiples lesiones, reveló su entrenador luego de la gran contienda que se pudo ver por Box Azteca que se encuentra celebrando sus 15 años de transmisiones.

Wilder luchó como un guerrero, puso en predicamentos a Tyson Fury, pero luego de 11 rounds cayó desplomado en el ring con un volado de derecha, poniendo fin al encuentro que se celebró en Las Vegas.

Con 35 años de edad, ahora la continuidad de Wilder en el boxeo está en duda y más por las declaraciones que hizo su entrenador.

Wilder terminó con fractura en una se sus manos

Malik Scott, entrenador de Deontay Wilder sostuvo que es momento de descansar y ver hacia el horizonte luego de esta pelea, pues sufrió su pupilo muchas lesiones.

“Está bien. Tiene el labio hinchado y se rompió su mano. Su dedo o un nudillo se rompió”, comentó Scott, quien explicó además que Wilder lamentó haber perdido y se cuestionó qué fue lo que hizo mal.

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El round que marcó el rumbo de la pelea

El sábado, Fury y Wilder salieron como energúmenos desde el arranque del pleito, pero el tercer round marcó el destino del combate, pues Fury mandó a la lona al ‘Bombardero de Bronce’.

Luego de caer, Wilder se veía francamente desconectado, pero seguía tirando golpes y defendiéndose como podía. De hecho, en el cuarto round regresó la cortesía y el británico Fury se fue al piso.

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Aunque duró 11 episodios, parece que Wilder fue puro corazón, pues con el labio roto y un dedo y nudillo rotos parece que aguantarle ese número de episodios, solo se explican por la valentía y pasión.

¿Podría Wilder dejar el boxeo tras esta derrota?

Aunque no se ha dicho nada oficial sobre la continuidad de su carrera, la realidad es que con 35 años de edad y nuevas lesiones importantes en sus manos, le costará salir adelante y en su eventual retorno podría regresar mermado.