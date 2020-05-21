Fernando Beltrán, director general de Zanfer, estuvo en La Casa del Boxeo

El promotor mexicano líder en esta nación y en el ámbito internacional del boxeo, platicó este jueves con el Box Azteca Team: Eduardo Lamazón y Rodolfo Vargas, charla en la que recordó el trabajo que se ha hecho por el deporte, los pugilistas que ha logrado ver campeones y lo que espera de sus actuales guerreros.

Durante la plática se sumaron Jaime Munguía, excampeón mundial superwélter de la OMB; Miguel "Alacrán" Berchelt, campeón mundial superpluma del CMB y Emanuel "Vaquero" Navarrete, campeón mundial supergallo de la OMB.

Van 13 años de sociedad entre Azteca Deportes/Box Azteca y Promociones Zanfer, quien tiene alianzas estratégicas con las mejores promotoras a nivel internacional y durante la cuarentena ha visto a través de "Leyendas de Box Azteca", los combates inolvidables.

Cuando cuidaba a Érik "Terrible" Morales, pues no quería que peleará con casi nadie. Él ha sido uno de los más grandes que ha dado México. Acompañarlo en cada uno de sus logros y conseguir títulos mundiales en 4 divisiones diferentes, eso fue entrar por la puerta grande en este negocio.

Con Jaime Munguía en la charla, recordó que se conocen desde hace 8 años y abundó en la amistad que han forjado.

Ante la pregunta en que si le es complicado entrenar sin tener una pelea confirmada, el joven azteca recalcó que a él le gusta trabajar y mantenerse listo, por lo que no le causa mayor problema.

"No es difícil entrenar diario aunque no tenga fecha ni rival en puerta, pues me gusta aprender cada día, sentirme fuerte y rápido. Esto es temporal y va a pasar pronto".

En cuanto al cambio de peso que recientemente tuvo, recalcó que "subir a peso medio era algo natural, en mi pelea más reciente llegué más completo y fuerte. Ahorita peso 188 libras".

Reveló también que "mi rutina durante la emergencia sanitaria es levantarme como a las 10 de la mañana, entreno a las 11 y regreso a comer a casa a las 2 de la tarde. Trato de no salir mucho. Estoy más tiempo de lo normal en el gimnasio.

Cerró entre risas, comentando que "todo mundo quiere que pelee contra "Canelo", pero yo solo quiero pelear con los mejores".

Al respecto, Beltrán opinó:

"Mucho en el boxeo es administración, llevar a tu boxeador paso a paso. Jaime aprende mucho y rápido. La pelea Munguía contra "Canelo" es la más importante entre mexicanos y creo que Jaime está listo para dar un gran espectáculo. Se podría dar la pelea contra "GGG" y seríamos los primeros en tener la oportunidad de noquearlo. Quiero decir que respetamos mucho a "Canelo" como mexicano, como campeón, pero simplemente queremos pelear contra los mejores".

"Queremos que Jaime Munguía pelee en junio siguiendo los protocolos de seguridad en México.Lo más importante es que con el espectáculo no dañemos a la gente, por eso lo haríamos a puerta cerrada. No nos afectaría a los promotores, al contrario, queremos regresar el boxeo en vivo ya. La mancuerna entre Zanfer y Box Azteca es la más activa en el mundo, estamos a la espera de lo que digan las autoridades en la Ciudad de México para reanudar las funciones, lo cual ya está a la vuelta de la esquina".

Para el mes de junio proyectamos que peleen Emanuel "Vaquero" Navarrete, Miguel "Alacrán" Berchelt, Luis "Pantera" Nery, Jackie Nava y el mismo Jaime Munguía.

"Iniciaremos las carteleras con el "Vaquero" Navarrete porque está listo, siempre está en forma y aún no han visto lo mejor del "Vaquero" sobre el ring.Es el campeón mundial más activo del planeta en los últimos años y yo creí en él para que fuera a Nueva York a ganar el campeonato mundial.

"Vaquero" es muy sencillo y tiene gran calidad humana, incluso cuando ya era campeón mundial, regresó a su pueblo a ayudar a algunos de sus familiares en la construcción, ya que son maestros de obra.

Los prospectos más notables actualmente son Omar "Pollo" Aguilar, su hermano Rubén, Rafa "Divino" Espinoza, y Duviel Sánchez, ellos son algunos de los mejores prospectos que vienen muy fuertes.

Con Miguel "Alacrán" Berchelt en la conversación, el boxeador comentó:

"Ya estoy entrenando en casa con caminadora y costal. Hago abdominales, ejercicios de piso, salto cuerda y me mantengo activo. Nosotros no tenemos una mensualidad como jugadores de NBA o de fútbol, así que si no peleamos no cobramos, ya queremos que haya box. Yo tengo una pelea en puerta contra Óscar Valdez, y ya Scott Quigg nos ayudó porque Óscar no se ha recuperado de su lesión en la mandíbula".

"Me gustaría buscar a Leo Santa Cruz, después de vencer a Valdez, si no se puede me gustaría subir a 135 libras (peso ligero) y buscar a Ryan García, Gervonta Davis, y sobre todo a Vasiliy Lomachenko, quien no es invencible, ya lo demostró el "Siri" Salido.También, si defiendo exitosamente 4 veces más mi título superpluma supero el récord de Julio César Chávez, el peleador más grande que ha dado México. Tengo al mejor promotor de Latinoamérica y mi carrera va muy bien".

Ya con Emanuel "Vaquero" Navarrete, desde San Juan Zitlaltepec, Estado de México, el pugilista explicó:

Solo espero que me digan cuándo vuelvo a pelear. Mi secreto es nunca desistir, nunca dudar de mis capacidades, entrenar pensando en salir adelante pese a todas las circunstancias.Vienen muchas cosas buenas, esperemos seguir creciendo poco a poco y quiero subir a las 126 libras, buscar el título mundial y luego unificar en esa división".

"El hecho de que me tomen en cuenta para regresar conmigo de estelar en la primera función de boxeo en vivo me da mucho gusto.Soy un deportista muy activo y tanto descanso me estresa, así como las dietas (ríe)".

