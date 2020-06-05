Sin rival definido, Óscar Valdez entrena al máximo

Aún con restricciones a causa del Covid-19, el boxeador mexicano Óscar Valdez se entrenó este viernes al máximo, al lado de Eddy Reynoso, pensando el el pleito que espera definir y una pelea ante el "Alacrán" Berchelt a finales de año.

Siendo parte del Canelo Team, Valdez entiende la disciplina que se necesita para alcanzar los éxitos que anhela, pues sin tener rival definido ni fecha establecida, no frena su ardua preparación.

El sonorense de 29 años está a la espera de una confirmación para su combate, el cual podría ser durante el mes de julio, para que posteriormente se cerrara el pleito que todos esperan ante el "Alacrán" Berchelt.

En ese sentido, comentó que será a final de año, pues se buscara que ese evento se celebre cuando la afición ya pueda estar en una arena.

Nadie quiere ver esa pelea a puerta cerrada, creo que tenemos mucha afición a quienes les gustaría estar presentes en esa noche que para mí sería histórica

En plena sesión, el que hubo trabajo con costal, velocidad de puños y un intenso entrenamiento físico de fortalecimiento, afirmó "que muchas veces el público lo levantó", refiriéndose así a lo que causa los aficionados coreando su nombre.

Valdez ha mostrado en redes sociales que pese a la pandemia se entrena, para estar a punto en cuanto su equipo y sus promotores hagan oficial un combate.

INFORMACIÓN: DANIEL PADILLA BAÑUELOS