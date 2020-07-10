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¿Juan Manuel Márquez está para enfrentar por quinta ocasión a Pacquiao?

El mexicano ha mostrado en redes sociales que está entero a sus 46 años de edad.

Juan Manuel Márquez

Escrito por: Azteca Deportes

“Viejos los cerros y todavía reverdecen”, fue como Juan Manuel Márquez título un posteo en redes sociales mostrando que está en condiciones físicas y con el talento como boxeador intacto.

Más allá de que el capitalino colgó los guantes en 2017 de manera oficial, la estrella de este deporte en México podría volver como otras figuras lo han hecho.

El rival perfecto sería el filipino Manny Pacquiao, con quien se enfrentó en cuatro ocasiones, eventos que han quedado en la historia del boxeo azteca y mundial.

El último pleito se definió con un impresionante nocaut en el sexto episodio del oriundo de Iztacalco sobre el asiático.

Pacquiao, con 41 años sigue entrenando y en forma física, aunque sus prioridades ya son otras y luego de una trayectoria larga, el retiro parece estar cerca, por lo que un combate sería la cereza del pastel para ambos pugilistas.

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Viejos los cerros y todavía reenverdecen 👊🏻👊🏻🥊🥊

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