Julio César Chávez fue protagonista de su propio videojuego

Considerado por muchos como el 'gran campeón mexicano', pocos saben que Julio César Chavez tiene un videojuego en Super Nintendo que se produjo en 1994.

Justo en el auge de la carrea de Chávez, la firma desarrolladora de videojuegos Extreme Entertainmer Group realizó el juego llamado Chávez, que fue una adaptación mexicana del juego Riddick Bowe Boxing, en honor a Riddick Bowe, boxeador de peso pesado.

El videojuego no tuvo la respuesta por parte del público que la compañía esperaba, pues debido a que no contaba con la licencia para usar los nombres de sus rivales reales, tuvo que sustituirlos por nombres ficticios y por ello, los fans del boxeo y los esports dudaron en adquirirlo.

Sin embargo, para los gamers este ha sido el pionero de los videojuegos inspirados en México, siendo este el primer título de la historia paraNintendo y lo consideraban adelantado e inovador para su época, ya que podía mostrarle al usuario los detalles para subirse al ring virtual, los boxeadores hablaban en español y con goles claros, acompañados de efectos, incluso se podía ver el sudor en cada golpe y el daño infringido a cada peleador conforme avanzaban los rounds.

También podías crear a tu propio pugilista y realizar tu carrera como profesional. Enfrentar desde los más fáciles hasta los rivales más duros, hasta llegar a Julio César Chávez, quien en ese momento estaba invicto en las peleas.

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