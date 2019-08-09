OFICIAL: Ruiz vs Joshua será en Arabia Saudita

Luego de semanas de negociaciones entre los equipos de Andy Ruiz y Anthony Joshua y sus promotoras, ester viernes se anunció que el evento de revancha se efectuará en Arabia Saudita el próximo 7 de diciembre.

La contienda en su primer capítulo se celebró el pasado mes de junio en Nueva York, donde ante todo pronóstico, Ruiz noqueó al británico para despojarlo de su fajín de peso completo, escribiéndose así una historia que repercutió en todas las esferas del deporte.

Ruiz, ahora como monarca buscó cerrar la contienda de la manera más llamativa posible y que en consecuencia dejara una mayor bolsa para el pleito, cerrándose en este excéntrico país de Asia Occidental.

Ruiz por lo pronto disfruta de su éxito y ha adquirido en los últimos días una mansión de casi 6 millones de dólares y autos de lujo, pero tendrá que retomar el paso para realizar una exitosa defensa en diciembre ante un Joshua que buscará por todos los medios recobrar el campeonato.