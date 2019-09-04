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Top 10 de campeones mexicanos

Los diez peleadores azteca del momento.

Canelo

Escrito por: Azteca Deportes

Recientemente hablamos de los mejores peleadores “libra por libra” del momento. Explicamos que “libra por libra” es una expresión utilizada para clasificar a los mejores boxeadores a nivel mundial sin importar su peso.

En la clasificación que elaboró “The Ring Magazine” de los mejores “libra por libra”, con fecha del 24 de agosto del 2019, encontramos a 2 mexicanos:
- Saúl “Canelo” Álvarez, campeón peso medio del CMB y de la AMB (#3)
- Juan Francisco “Gallo” Estrada, campeón peso supermosca del CMB (#8)
Con este pretexto ordenamos a los campeones mexicanos que orgullosamente tenemos al día de hoy:

10. Elwin Soto / Campeón minimosca (48.9 kg) OMB / 15-0-1 (11 ko’s)
9. Leo Santa Cruz / Campeón pluma (57.1 kg) AMB / 36-1-1 (19 ko’s)
8. Jaime Munguía / Campeón superwelter OMB (69.8 kg) / 33-0-0 (26 ko’s)
7. Rey Vargas / Campeón supergallo (55.3 kg) CMB / 34-0-0 (22 ko’s)
*6. Oscar Valdez / Campeón pluma (57.1 kg) OMB / 26-0-0 (20 ko’s)
5. Emanuel “Vaquero” Navarrete / Campeón supergallo (55.3 kg) OMB / 28-1-0 (24 ko´s)
4. Andy Ruiz / Campeón completo (+90.7 kg) AMB, OMB y FIB / 33-1-0 (22 ko’s)
3. Miguel “Alacrán” Berchelt / Campeón superpluma (58.9 kg) CMB / 36-1-0 (32 ko’s)
2. Juan Francisco “Gallo” Estrada / Campeón supermosca (51.7 kg) CMB / 40-3-0 (27 ko’s)
1. Saúl “Canelo” Álvarez / Campeón mediano (73 kg) AMB y CMB / 52-1-2 (35 ko’s)

En cada lista de los mejores “libra por libra” que se elabora está el gusto y la subjetividad de quien redacta.
* Óscar Valdez renunció a su título pluma para subir de división. Pero como todavía no pelea en superpluma lo consideramos en esta lista.
¿En qué orden los colocarías tú?

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