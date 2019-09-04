Top 10 de campeones mexicanos
Los diez peleadores azteca del momento.
Recientemente hablamos de los mejores peleadores “libra por libra” del momento. Explicamos que “libra por libra” es una expresión utilizada para clasificar a los mejores boxeadores a nivel mundial sin importar su peso.
En la clasificación que elaboró “The Ring Magazine” de los mejores “libra por libra”, con fecha del 24 de agosto del 2019, encontramos a 2 mexicanos:
- Saúl “Canelo” Álvarez, campeón peso medio del CMB y de la AMB (#3)
- Juan Francisco “Gallo” Estrada, campeón peso supermosca del CMB (#8)
Con este pretexto ordenamos a los campeones mexicanos que orgullosamente tenemos al día de hoy:
10. Elwin Soto / Campeón minimosca (48.9 kg) OMB / 15-0-1 (11 ko’s)
9. Leo Santa Cruz / Campeón pluma (57.1 kg) AMB / 36-1-1 (19 ko’s)
8. Jaime Munguía / Campeón superwelter OMB (69.8 kg) / 33-0-0 (26 ko’s)
7. Rey Vargas / Campeón supergallo (55.3 kg) CMB / 34-0-0 (22 ko’s)
*6. Oscar Valdez / Campeón pluma (57.1 kg) OMB / 26-0-0 (20 ko’s)
5. Emanuel “Vaquero” Navarrete / Campeón supergallo (55.3 kg) OMB / 28-1-0 (24 ko´s)
4. Andy Ruiz / Campeón completo (+90.7 kg) AMB, OMB y FIB / 33-1-0 (22 ko’s)
3. Miguel “Alacrán” Berchelt / Campeón superpluma (58.9 kg) CMB / 36-1-0 (32 ko’s)
2. Juan Francisco “Gallo” Estrada / Campeón supermosca (51.7 kg) CMB / 40-3-0 (27 ko’s)
1. Saúl “Canelo” Álvarez / Campeón mediano (73 kg) AMB y CMB / 52-1-2 (35 ko’s)
En cada lista de los mejores “libra por libra” que se elabora está el gusto y la subjetividad de quien redacta.
* Óscar Valdez renunció a su título pluma para subir de división. Pero como todavía no pelea en superpluma lo consideramos en esta lista.
¿En qué orden los colocarías tú?
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