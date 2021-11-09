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La peculiar charla de Canelo y Plant en pleno round 9

Un video revela la conversación que Canelo Álvarez tuvo con Caleb Plant, cuando estaba en marcha el noveno round en el MGM Grand.

Caleb Plant Canelo Álvarez 6 de noviembre Box Azteca
Nov 6, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (gold/white trunks) and Caleb Plant (white/gray trunks) box during their undisputed super middleweight world championship boxing match at MGM Grand Garden Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports|Joe Camporeale/USA TODAY Sports

Escrito por: Azteca Deportes

El pasado sábado 6 de noviembre, Saúl Canelo Ávarez y Caleb Plant se enfrentaron en un pleito de alto calibre, que dejó al mexicano como nuevo campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, y como el primer monarca indiscutido en la división.

La pelea fue altamente llamativa por lo que se ponía en juego, que eran los cuatro cinturones de los organismos que rigen el pugilismo: Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.

Además, por el pleito que hubo dos meses atrás en el que Plant se la habría “mentado” a Canelo y que desató una trifulca en plena rueda de prensa, haciendo vibrar a los aficionados que crecieron en expectativas.

Canelo tomó con toda seriedad el combate, como siempre lo realiza, pero además por la furia destacó que iría sí o sí por el nocaut, buscando demostrar su fortaleza y queriendo dar una paliza.

ESPECTACULAR NOCAUT DEL CANELO ÁLVAREZ

La plática curiosa en el round 9 entre Canelo y Plant

Ya en el ring, Caleb Plant fue un dignísimo rival, contuvo a Saúl y se llevó algunos rounds, aunque de haber llegado a la decisión, hubiera perdido de cualquier modo. Pero llamó poderosamente la atención, que Plant y Canelo platicaron como caballeros en el round 9.

Plant : ‘Tú eres muy bueno, ¿Yo soy bueno?’

Canelo : ¡¡¡Sí!!!

Plant : ‘Esta es una buena pelea ahora’

Canelo : ‘Me gusta

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Plant : ‘Respeto tus habilidades’

Canelo : ‘Lo sé’

Plant : ‘Yo soy bueno para tener un 21-0’

Luego de esta pequeña conversación, Saúl y Caleb intercambiaron golpes para refrendar de ese modo sus palabras. El encuentro llegó al episodio 10 y había quienes apostaban que se cumplirían los 12 giros, pero en el 11, apenas pasando el minuto, Canelo Álvarez hizo sucumbir al estadounidense.

Un volado y un par de uppers mandaron a la lona a Plant y a su reincorporación, combinaciones al cuerpo y cabeza hicieron flaquear al local, declarándose ante la obvia falta de defensa, la victoria por nocaut.

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