El mensaje de Caleb Plant a su fallecida hija tras perder ante Canelo

El boxeador Caleb Plant perdió la noche del sábado ante Canelo Álvarez en el duelo más importante de su carrera, dejó en manos del mexicano su campeonato supermediano de la FIB, pero a su vez ganó miles de aplausos, por su entrega, determinación en el ring y el nivel de competencia que presentó en 11 rounds que duró el combate.

Caleb Plant llegaba al duelo como el no favorito, se pensaba que sería derrotado temprano en la batalla, pero el mismo Saúl Álvarez luego de ganar, reconoció que le complicó la tarea de conseguir el nocaut en los primeros rounds.

Junto a su entrega como boxeador, tenía encendida una llama en su pecho que lo llevó a ser campeón del mundo, a encarar esta pelea y a pelear como un grande: el fallecimiento de su hija a los 19 meses de nacida.

Pelea Completa Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Caleb Plant | Box Azteca

Las palabras de Caleb Plant tras perder ante Canelo Álvarez

En reiteradas ocasiones, Caleb Plant habló sobre su trágica historia, sufriendo años atrás la muerte su hija Alia, que nació con una enfermedad extraña, que la condicionó desde su nacimeinto con convulsiones, cerca de 150 al día y sometida a un tratamiento extremo para una pequeña recién nacida.Tras meses de lucha en el hospital, los médicos especialistas pediatras, le informaron que Alia podría fallecer, lo que llevó a Plant a prometerle que nunca la olvidaría, que siempre estaría presente y que el día en que consiguiera ser campeón mundial, le dedicaría esa faja mundial.

Alia murió en 2015, y en 2019, Caleb Plant enfrentó a José Uzcátegui, a quien venció por decisión unánime para ser el nuevo campeón en las 168 libras por la Federación Internacional de Boxeo, logro que fue más de lo deportivo, pues cumplía su promesa hacia su hija.

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Plant defendió con éxito el cetro en tres ocasiones hasta que se midió el sábado 6 de noviembre, perdiendo en una gran pelea después del primer minuto del round 11, por dos ataques llenos de ráfagas que lo mandaron a la lona.

Perdió Plant con la cara al sol, y luego del pleito, no olvidó a su hija, mandándole un mensaje póstumo que eriza la piel:

“Le prometí a mi hija que sería campeón, pero sé que debe estar orgullosa de mí, porque me paré en el ring contra uno de los mejores del mundo”, dijo Plant.

Nov 6, 2021; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (gold/white trunks) and Caleb Plant (white/gray trunks) box during their undisputed super middleweight world championship boxing match at MGM Grand Garden Arena. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports|Joe Camporeale/USA TODAY Sports

‘Canelo’ Álvarez revela diálogo con Plant al finalizar la pelea

Además Saúl Canelo Álvarez y Caleb Plant tuvieron un breve diálogo tras terminar la pelea, en donde el mexicano reveló los detalles:

“Después de la pelea me dijo que quería seguir luchando, que quería continuar. También se disculpó conmigo y por lo que dijo sobre mi madre. Realmente no lo decía en serio y que en verdad lo lamentaba, porque lo dijo sin pensar”, recalcó Saúl Álvarez.

¿Qué sigue para Caleb Plant?

El boxeador Caleb Plant, deberá de tomar un tiempo de descanso obligatorio tras ser noqueado, pero con su muestra de talento y buen sabor de boca, seguirá con su carrera a los 29 años, como ex campeón, con marca de 29-1 y eventualmente volverá a la carga para ganar un nuevo cetro.

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