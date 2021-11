El Pitbull Cruz me ha impresionado: Gervonta Davis

El próximo domingo 5 de diciembre en el Staples Center, de Los Angeles California, se estarán midiendo en un duelo de alto calibre, Gervonta Davis ante el peligroso mexicano Isaac Pitbull Cruz, quien es visto como un serio contendiente, explicó el monarca mundial de los pesos ligeros.

En el combate estará en juego el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo, en un duelo a 12 giros que se pronostica como una guerra, pues el estilo de Cruz es salvaje, desenfrenado y aguerrido.

Gervonta sabe de antemano de sus facultades, motivo por el cual no se confía y de hecho describe las habilidades de su rival como dignas de estar alerta.

Gervonta Davis se muestra precavido a días de la pelea

“Siempre hay que adaptarse en el boxeo. No importa lo que se te presente. Me voy a adaptar a Cruz. Cada día descubro cómo está pensando Cruz y qué va a aportar a la pelea. Cruz me ha impresionado en sus peleas pasadas. Viene aquí para ganar. No busca simplemente aguantar. Quiere entrar y llevarse el triunfo”, dijo el monarca.

Gervonta Davis asegura que un triunfo sobre Cruz, le daría lustre

Pese a la fama mundial de Gervonta Davis al ser campeón en tres divisiones distintas, inclusive considera que una victoria sobre el mexicano Pitbull Cruz le aportaría a su carrera.

“No es un oponente que pueda pasar por alto. Una victoria sobre él sería muy importante para mí”, recalcó.

El récord de Gervonta Davis

A sus 27 años, Gervonta Davis es uno de los pugilistas con mayores facultades en el ring, y su legado así lo anuncia. Tiene 25 peleas como profesional, nunca ha perdido y presume de 24 triunfos por la vía de nocaut.

El pasado 26 de junio Davis defendió con éxito su récord ante Mario Barrios en 11 rounds, lo que lo impulsó aún más al llevarse a su cintura el cetro regular de peso superligero de la WBA.