Promete Canelo Álvarez hacer historia por el boxeo mexicano

El mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Caleb Plant se vieron las caras este miércoles en la conferencia de prensa final, en el marco del pleito del sábado que revelará al primer campeón unificado de la división de las 168 libras.

En el evento protocolario, ofrecieron palabras Eddy Reynoso, Canelo Álvarez y su rival, quien fue muy cauto en sus declaraciones, evitando una nueva confrontación, pero indicando que podrá vencer en Las Vegas al pugilista campeón del CMB, AMB y OMB.

Las palabras de Canelo Álvarez, a tres días del combate

Sobre el apoyo: “Quiero agradecer a todos por estar aquí, apoyándome. Gracias a los que hicieron posible esta pelea”.

Sobre hacer historia: “Como lo dijo Eddy, hace muchos años comenzamos a trabajar para llegar a esto. Estamos a poco de lograr el objetivo. No hay mucho qué decir, cómo saben, haremos historia juntos el 6 de noviembre. Me siento orgulloso, es la oportunidad de ser el sexto campeón unificado en la historia, el primero latino y eso es lo que hemos buscado”.

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Sobre Eddy Reynoso: “Desde hace más de un año reconocieron a Eddy como el mejor entrenador del año, por la pandemia no se lo entregaron, pero aquí está. Es muy merecido este reconocimiento y volverá a ser. Siempre seré parte de este equipo (Eddy Reynoso), agradecido por lo que me han brindado como boxeador, pero aún más como persona. Estaré aquí hasta el final”

Sobre el pleito contra Plant: “No es lo mismo llamar al león, que verlo venir. Si me provocan, habrá una reacción”.

Las palabras de Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez

Sobre su carrera: “No es que hayamos hecho un gran campamento, ha sido una gran carrera para poner la cereza en el pastel. Hemos tenido grandes pelea, con grandes rivales, derechos, campeones y no campeones. El sábado pondremos a Saúl como el primer mexicano y latino como primer monarca indiscutido”.

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Sobre Plant: “Respetamos el trabajo de Plant y su equipo, pero tengo que decir que somos mejores y el sábado lo mostraremos”.

Pronóstico de la pelea: “Espero una pelea complicada en los primeros rounds, hasta el tercero tal vez, luego ya se impondrá en algunos de estos episodios, pera estén pendientes que saldremos a ganar desde el arranque”.

Caleb Plant, mesurado en rueda de prensa

Sobre la pelea: “El sábado en la noche surgirá el primer campeón indiscutido de peso supermedio. Mi nombre es Caleb Plant”.

TV Azteca transmitirá la pelea Canelo contra Plant en vivo

Este sábado 6 de noviembre, Canelo Álvarez se medirá ante Caleb Plant, en transmisión que arrancará a las 9:00 PM, con una cobertura amplia que sumará Azteca Siete, Azteca Uno, ADN 40, A más, además de las plataformas digitales de aztecadeportes.com y nuestra app.