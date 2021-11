La trágica historia de vida de Caleb Plant

Caleb Plant será el rival del ‘Canelo ’ Álvarez el próximo sábado 6 de noviembre del 2021, en una palea que podrás disfrutar en exclusiva por Azteca 7, en simultáneo por Azteca UNO, A+ y ADN 40, además de la APP y el sitio, aztecadeportes.com.

La vida de Caleb Plant, ha estado marcada por la tragedia. Carencias desde niño y de adulto, algo que difícilmente podrá superar algún día: la muerte de su hija. La historia del pugilista estadounidense, es muy triste.

¿Quién es Caleb Plant y qué ha conseguido como boxeador?

La infancia de Caleb Plant

Desde pequeño, Caleb Plant aprendió a luchar. Lo hizo contra su propio destino, pues tuvo una infancia llena de carencias y problemas por las adicciones de su madre. En el deporte encontró la vía de escape y también de superación.

Fue su padre quien lo acercó al deporte de los puños. Fue así como a los nueve años, en un gimnasio austero en su casa, comenzó su camino en el boxeo. Los obstáculos seguirían llegando pero sólo para demostrarse así mismo la fortaleza que tiene.

La muerte de la hija de Caleb Plant

Justo cuando iba a debutar como profesional, Plant se convirtió en padre. Apenas tenía 20 años de edad y su pareja, Carman Jean Biscoe-Lee, 19. Ambos decidieron seguir adelante y tener a la pequela Alia. Otra prueba vendría en camino para él.

La pequeña Alia nació con una enfermedad desconocida y en la que por más pruebas que le hicieron, nunca pudieron determinar de qué se trataba. En palabras del propio Plant, no había día que su hija no tuviera menos de 150 convulsiones. El relato es desgarrador, pues tenía un daño cerebral irreversible.

“Tenía al menos 150 convulsiones al día, no hubo un día que no tuviera menos de 150 convulsiones. Ella tenía daño cerebral, no tenía habilidades motoras, no podía sentarse, no mantenía la cabeza erguida, no podía cerrar el puño”, contó Plant para The Mayweather Channel.

La vida de Plant dio un giro completo. Estaba dedicado cien por ciento a su hija, apenas y le daba tiempo de entrenar y después iba con ella al hospital. “Tenía ocho citas médicas por semana en el hospital. Hubo meses que viví y me quedé en el hospital, incluso en mis campamentos de entrenamiento.

Justo cuando la pequeña Alia cumplió un año, Caleb Plant debutó como profesional. Fue ante Travis Davidson, ganó y ahí comenzaría su nivel ascendente.

La despedida a la pequeña Alia

Apenas unos meses después, la pequeña Alia no soportaría más y perdería la vida. Tenía una pelea y la canceló, porque los médicos le dijeron que había llegado el día. La despedida fue de resignación.

“Fui a verla y le dije: Han sido 19 meses muy largos y sé que tienes que estar cansada. Si estás cansada y ya no quieres hacer esto, entonces tu papá te apoya y yo estaré aquí. Me senté ahí con ella y ella tomó su último aliento el 29 de enero, a las 10:55”, continuó.

La promesa de Caleb Plant

Cinco meses después de la tragedia, Caleb Plant volvió a pelear y lo hizo con una sola meta: cumplir la promesa a su hija de ser campeón mundial. Lo logró en 2019 al vencer al venezolano, José Uzcategui.

“Enterré a mi hija en el proceso de intentar conseguir este cinturón. Le prometí que me convertiría en campeón mundial y que le traería este título”, contó un emocionado Caleb Plant, para días después compartir una imagen en donde está junto a la tumba de Alia, con el cinturón.

Desde entonces, año con año, Caleb Plant se presenta en la tumba de la pequeña Alia con un regalo diferente, ya sean flores, globos o algo distinto. Él sigue celebrando una vida que lo marcó para siempre.

La muerte de su madre

Las pruebas no terminarían ahí. Cuando Caleb se estaba recuperando de la muerte de su hija, cuando su madre también perdería la vida y de forma trágica. Ella iba a ser trasladada a Servicios Médicos de Emergencia, debido a una crisis de salud mental.

Ella se resistió y los reportes indicaron que sacó un cuchillo de su mochila y los paramédicos se vieron obligados a llamar a la policía. El oficial le disparó a Beth Plant, quien murió posteriormente en el hospital.

No hay un sólo día en el que Caleb Plant no piense en su madre o en su hija. Sin embargo, tomó esa fuerza para salir adelante, refugiándose en el boxeo y cosechando éxitos a lo largo de su carrera.

