Ryan García se lastima y no peleará ante Joseph Díaz

El boxeador Ryan García no podrá pelear en noviembre como se tenía estimado, debido a una grave lesión sufrida durante un entrenamiento, por lo que tendrá que ser operado en los próximos días, se informó a través de un posteo del propio pugilista.

Ryan García peleó a principios de este 2021, y cuando se pensaba que tendría un año lleno de actividad, diversos problemas lo han alejado del gimnasio y de los encordados, sin embargo, este último contratiempo en definitiva lo tendrá en reposo y con un futuro incierto, aunque DAZN y Ryan han recalcado que en 2022 boxeará.

Así el equipo de trabajo de Eddy Reynoso en el gimnasio Canelo Team, de San Diego sufre una seria baja en sus elementos, cuando estaba retomando el paso y alistándose para el pleito que sería el 27 de noviembre.

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Se cae pelea Ryan García vs Joseph Díaz

Aunque no se había anunciado de forma oficial, estaba prácticamente acordada una pelea entre Ryan García para el 27 de noviembre del presente año ante el peligroso Joseph Díaz, sin embargo, este pleito no se celebrará y eventualmente ocurra en un futuro.

El 2 de enero de este año, Ryan García venció a Luke Campbell por nocaut, en duelo en el que además Canelo Álvarez estuvo acompañándolo.

Esa es la última pelea de la que se tiene registro, aunque a sus 21 años se estima que pueda superar rápidamente la lesión para regresar y encarar nuevos desafíos.

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Ryan García tiene complicado 2021

El joven pugilista, pupilo de Eddy Reynoso, ha tenido problemas este año, especialmente por 3 motivos:

1.- Anunció pelea contra Pacquiao que nunca ocurrió: Ryan García dio por hecho que pelearía ante Manny Pacquiao, publicando en redes un poster de la pelea, agitando el mundo del boxeo. El combate fue desmentido y Pacquiao indicó que no pelearía ante alguien que podría ser su hijo.

2.- Ansiedad: Ryan García además ha padecido cuadros de ansiedad y depresión en este año. Aunque no hay mucha información al respecto, se cree que el éxito y la fama le han pesado por su juventud, aunque su equipo de trabajo, promotora y familia han estado con él dándole seguimiento.

3.- Lesión: Finalmente esta lesión de mano derecha termina por complicar su año, evitando que se presente a pelear.