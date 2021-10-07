Tyson Fury afirma que retirará a Deontay Wilder del boxeo

Tyson Fury, monarca de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, no solo está confiado en que logrará derrotar a Deontay Wilder en el tercer capítulo de esta historia, sino que además lo podrá retirar del boxeo, en el duelo que podrás seguir este sábado por Box Azteca.

La Casa del Boxeo está de manteles largos por la celebración de su 15 aniversario, y para comenzar con las festividades, Fury y Wilder se encontrarán en Las Vegas, en un pleito que tiene todos los reflectores por la potencia y la historia que ya acarrean estos dos pugilistas.

Los señalamientos y amenazas no se han hecho esperar de cara a este combate en el que Fury ha sugerido, hasta que retirará a su rival.

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LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 06: Deontay Wilder speaks during the press conference at MGM Grand Garden Arena on October 06, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)|Mikey Williams/Top Rank Inc/Top Rank via Getty Images

Tyson Fury y sus alarmantes amenazas

Tyson Fury, de 31 años de edad y con un récord invicto en el boxeo de pago, expone que su palmarés es histórico por lo que no da lugar a un descalabro este sábado 9 de octubre.

“Todas estas peleas son lo mismo para mí. Alguien intenta arrancarme la cabeza, y quien sea, la verdad que no me importan. Este es el show de Tyson Fury, está vigente y continúa desde hace 13 años. Soy el último invicto, el dos veces campeón de peso completo, que nunca ha sido derrotado en una pelea. Eso es histórico”, recalcó Fury en rueda de prensa.

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Pero además Fury indicó que “Fury y su legado está hecho trizas”, y acotó que “yo lo noqueé y ahora lo voy a retirar”.

LAS VEGAS, NEVADA - OCTOBER 06: WBC heavyweight champion Tyson Fury poses during the press conference at MGM Grand Garden Arena on October 06, 2021 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images)|Mikey Williams/Top Rank Inc/Top Rank via Getty Images

Tyson Fury no tiene miedo ante Wilder

Fury recordó que Wilder del mismo modo ha dicho que llega al pleito con violencia y decidido a terminar con su invicto, aunque el británico evade los señalamientos y se mofa de los mismos.

“El cuenta con toda esta ira y agresión. Aquellos que sostienen brasas calientes con agresividad son los que se queman. Él sabe que perdió dos veces y que perderá por tercera vez".