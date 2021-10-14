logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Vaquero Navarrete lanza advertencia a Joet Gonzalez

El campeón Emanuel Vaquero Navarrete le hizo saber a su rival Joet González, que ha tenido la mejor preparación de su carrera buscará el nocaut.

Vaquero Navarette boxeador pluma

Escrito por: Azteca Deportes

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete expone su cetro pluma de la Organización de Boxeo ante Joet González, en duelo para el cual, el mexiquense afirma que ha hecho la mejor preparación de su carrera.

Navarrete, de 26 años de edad y portador del título de la OMB no teme de Joet González y ha alistado sus armas para poder triunfar de una forma explosiva, propinándole la primera derrota a González por la vía del nocaut.

Resumen: Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Christopher “Pitufo” Díaz

Navarrete apunta a una defensa más como campeón pluma

Emanuel Navarrete se alistó para una reyerta intensa, y ha subrayado que como nunca se preparó, para regalar una exhibición en la que quede claro su nivel en los plumas.

TE PODRÍA INTERESAR: VAQUERO NAVARRETE Y LA NOCHE QUE IMPRESIONÓ AL MUNDO

El pleito será en la Arena Pechanga de San Diego, California en donde además espera tener el apoyo de mexicanos, que vean su accionar en el ring, en duelo a 12 episodios, pero que espera sean menos.

“Yo creo que, por el estilo de Joet González y mi estilo, la gente va a ver fuegos artificiales en el cuadrilátero”, comentó el Vaquero en la rueda de prensa.

Tiene Vaquero como plan maléfico, dejar derrotado por nocaut a González: “no va a ser una pelea sencilla, es un peleador duro, pero no es ningún secreto que yo siempre salgo por el nocaut y espero convertirme en el primer que pueda noquear a Joet”.

“Sé que mi rival va a venir por todo”, agregó el ‘Vaquero’ Navarrete a horas de su reyerta.

Vaquero Navarette boxeador pluma

Box Azteca transmitirá Navarrete vs González

En San Diego, el Vaquero buscará hacer una defensa exitosa cuando choque ante González. El pleito lo podrás seguir a las 10:30 PM este sábado 16 de octubre por aztecadeportes.com, nuestra APP y Azteca Siete.

Los últimos resultados del Vaquero Navarrete

Vaquero Navarrete vs Christopher Díaz - Gana por TKO

Vaquero Navarrete vs Rubén Villa - Gana DU

Vaquero Navarrete vs Uriel López - Gana por TKO

TE PODRÍA INTERESAR: LO QUE TIENES QUE SABER DE JOET GONZÁLEZ

Vaquero Navarrete vs Joe Santísima - Gana por TKO

Vaquero Navarrete vs Francisco Horta - Gana por KO

Vaquero Navarette boxeador pluma

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Conferencia de Prensa

Ver en vivo
2:25 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP