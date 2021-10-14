Vaquero Navarrete lanza advertencia a Joet Gonzalez
El campeón Emanuel Vaquero Navarrete le hizo saber a su rival Joet González, que ha tenido la mejor preparación de su carrera buscará el nocaut.
El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete expone su cetro pluma de la Organización de Boxeo ante Joet González, en duelo para el cual, el mexiquense afirma que ha hecho la mejor preparación de su carrera.
Navarrete, de 26 años de edad y portador del título de la OMB no teme de Joet González y ha alistado sus armas para poder triunfar de una forma explosiva, propinándole la primera derrota a González por la vía del nocaut.
Resumen: Emanuel “Vaquero” Navarrete vs Christopher “Pitufo” Díaz
Navarrete apunta a una defensa más como campeón pluma
Emanuel Navarrete se alistó para una reyerta intensa, y ha subrayado que como nunca se preparó, para regalar una exhibición en la que quede claro su nivel en los plumas.
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El pleito será en la Arena Pechanga de San Diego, California en donde además espera tener el apoyo de mexicanos, que vean su accionar en el ring, en duelo a 12 episodios, pero que espera sean menos.
“Yo creo que, por el estilo de Joet González y mi estilo, la gente va a ver fuegos artificiales en el cuadrilátero”, comentó el Vaquero en la rueda de prensa.
Tiene Vaquero como plan maléfico, dejar derrotado por nocaut a González: “no va a ser una pelea sencilla, es un peleador duro, pero no es ningún secreto que yo siempre salgo por el nocaut y espero convertirme en el primer que pueda noquear a Joet”.
“Sé que mi rival va a venir por todo”, agregó el ‘Vaquero’ Navarrete a horas de su reyerta.
Box Azteca transmitirá Navarrete vs González
En San Diego, el Vaquero buscará hacer una defensa exitosa cuando choque ante González. El pleito lo podrás seguir a las 10:30 PM este sábado 16 de octubre por aztecadeportes.com, nuestra APP y Azteca Siete.
Los últimos resultados del Vaquero Navarrete
Vaquero Navarrete vs Christopher Díaz - Gana por TKO
Vaquero Navarrete vs Rubén Villa - Gana DU
Vaquero Navarrete vs Uriel López - Gana por TKO
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