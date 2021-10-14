Joet González, el rival de Emanuel “Vaquero” Navarrete

Este sábado, Emanuel “Vaquero” Navarrete (34-1-0, 29 ko’s) expondrá el campeonato mundial peso pluma (126 libras / 57.153 kg) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB/WBO) ante el estadounidense Joet González, originario de Glendora, California.

Será la segunda defensa titular en las 126 libras para “El ídolo de San Juan Zitlaltepec” que llega al combate después de una victoria por nocaut técnico (TKO) en el round 12 ante el puertorriqueño Christopher “El Pitufo” Díaz.

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"Vaquero" Morales vs Joey González

El más adelantado de la dinastía de “Los Vaqueros”, enfrentará a un peleador que comparte el mismo dígito en la casilla de las derrotas. Joet González sólo ha perdido en una ocasión y fue contra Shakur Stevenson, el 26 de octubre del 2019 en Reno, Nevada.

Aquel combate se fue largo y lo perdió Gónzález por decisión unánime con tarjetas idénticas 119-109. Curiosamente, esa pelea fue para encontrarle dueño al cinturón vacante que hoy está en manos de Navarrete.

Joet es un boxeador californiano con raíces mexicanas y está consciente de que una segunda oportunidad titular no puede ser desaprovechada. Descendería posiciones en el ranking de la OMB, y regresar a la primera línea le llevaría varios combates contra boxeadores en ascenso con la misión de ocupar el primer peldaño de la clasificación del organismo.

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La carrera de Joet González

La carrera profesional de González comenzó en el año 2012 con una victoria por unanimidad en cuatro rounds ante Jesús Carmona. Se mantuvo 7 años invicto con una racha de 23 triunfos consecutivos hasta que se topó con “Fearless” (sin miedo) Shakur Stevenson.

En esa pelea, ocurrida el 26 de octubre del 2019, Joet aguantó el ritmo del medallista de plata en Río 2016 pero recibió una cantidad importante de golpes, sobre todo la mano izquierda a la región abdominal, el famoso “arponazo”.

Esos constantes ataques fueron clave en la pelea, porque cada uno se relejó en las tarjetas y dejó clara la falta de reacción por parte del mexicoamericano que, aunque no recibía golpes letales, dejó entrar puntos por la vereda del torso.

González está al tanto del estilo impredecible del “Vaquero”, sabe que debe cuidarse de todos los ángulos posibles y en las tres distancicas (corta, media y larga). Porque Navarrete puede noquear desde esos tres momentos con golpes de poder o combinaciones que terminan por aturdir antes de que suene el campanazo.

Emanuel “Vaquero” Navarrete contra Joet González, un duelo de título mundial que no se puede perder este sábado a través de Box Azteca, La Casa del Boxeo, 15 años de historias.

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