Boxeador intubado se vuelve viral en redes sociales; muchos le piden que se retire

Deportes-Espectáculo como el boxeo tienen muchas zonas grises donde incluso temas éticos aparecen dentro del desempeño de la disciplina. Ante eso, muchos ven en este caso la prueba de ello. Se indica que algunos supieron lo que ocurrió con el boxeador previo a su pelea del pasado 15 de noviembre y aún así lo dejaron subirse a pelear. Ante eso, el mismo compartió que se encuentra muy mermado en el ámbito físico. Así luce el presente de Chris Eubank Jr tras su última pelea.

Del estadio a la pista: Carlos Guerrero ‘Warrior’ y la nueva era de Fórmula E | Podcast de Fórmula E

¿Por qué este boxeador aparece intubado en el video que se hizo viral?

Chris Eubank Jr es un boxeador británico de 36 años, el cual tuvo un enfrentamiento contra Conor Benn el pasado 15 de noviembre. Dicho acontecimiento tuvo como sede el Tottenham Hotspur Stadium y eso fue el último golpe que dejó su salud sumamente mermada. Y es que el video donde parece que tiene un tubo en la garganta demostró que la situación no es menor.

Reportes de medios como TMZ y Daily Mail indicaron que desde la primera vez que enfrentó a su rival en turno, sufrió severos problemas de salud derivados de los esfuerzos para dar el peso. Mientras que en esta segunda entrega, se sometió a un proceso todavía más complicado, pues fue un recorte de peso aún mayor.

En ese sentido, el video lo compartió el mismo gladiador en sus redes, indicando que su cuerpo colapsó tras muchos problemas de salud durante todo el 2025. Además, declaró que no volverá a boxear a menos de que su cuerpo esté al 100%. Sin embargo, no especificó con detalle qué está ocurriendo con su estado físico, que dejó realmente mala imagen con la publicación que se viralizó de inmediato.

¿Por qué la gente le pide el retiro a este boxeador?

Las reacciones fueron claras al indicar que el boxeador ya no tiene nada qué demostrar. Con 36 años, peleó en 39 ocasiones, ganando 35 y perdiendo cuatro combates. De sus triunfos, 25 fueron por la vía del knockout y uno de los argumentos que más le escribieron al pugilista fue el de soltar ya su carrera en este punto, pues será papá en breve.

@chriseubankjr1 I’ve been dealing with a lot of health issues over the last year & yeah it all finally caught up to me last month. I will not box again until I’m back to 100% & I don’t know when that will be, but one things for certain… For the fans that have supported me through thick & thin, I will do everything in my power to make sure that one day, the old me makes a big comeback. ♬ original sound - Chris Eubank Jr

Le pidieron que tomara su última gran bolsa (12.7 millones de dólares) y que se retirara, pues tendrá gemelos en los próximos meses. Ante eso, todo indica que habrá una pausa para él y para el futuro no hay nada seguro, pues nunca habló del retiro en horas recientes.