El calendario de Brasil en la Copa América 2024

La Selección de Brasil llega a los Estados Unidos como una de las máximas favoritas a hacerse con el título continental en la Copa América 2024, ello a pesar de no contar con Neymar debido a una lesión. Los cinco veces campeones del mundo buscan sacarse la espina de hace tres años, cuando cayeron en casa durante una apretada final frente a los argentinos. Antes de pensar en los cuartos de final deberán concentrarse en tres interesantes duelos de la fase de grupos.

Recientemente vencieron a México y empataron con las barras y las estrellas en dos cotejos que sirvieron para ponerse a punto antes de la competición por selecciones más antigua del mundo. El arsenal ofensivo de la ‘Verdeamarela’ incluye a Vinicius Jr, quien se ha consolidado como referente del Real Madrid, y a Endrick, joven promesa que pronto llegará a la casa blanca y que hizo el gol de la victoria frente a los aztecas en College Station.

La última vez que los brasileños lograron el cetro continental fue en la edición de 2019, misma que se llevó a cabo en su territorio. En dicha ocasión se impusieron a una sorpresiva Perú en la final por marcador de 3-1. Ahora están en busca de su décima Copa América para recortar distancias con Argentina y Uruguay, las dos máximas ganadoras.

No se puede dejar de lado el hecho de que Brasil no ha sido el mismo de siempre en la última época. Fueron eliminados del Mundial 2022 a manos de Croacia y no están bien ubicados en las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026; son sextos de la tabla con solamente siete puntos.

Sin embargo, no se los puede descartar por el simple hecho de contar con individualidades que en cualquier momento pueden cambiar el rumbo de un partido.

Los partidos de Brasil en la fase de grupos de la Copa América 2024

Brasil está ubicada en el Grupo D en la Copa América 2024, uno que comparte con los combinados de Costa Rica, Colombia y Paraguay.

- Brasil vs Costa Rica - lunes 24 de junio, 19:00 horas (TCM)

- Paraguay vs Brasil - viernes 28 de junio, 19:00 horas (TCM)

- Brasil vs Colombia - martes 2 de julio, 19:00 horas (TCM)

