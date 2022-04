Sueñan los Bravos con abandonar el sótano de la tabla porcentual

No quedar últimos en la tabla porcentual es el gran objetivo que tienen los Bravos del FC Juárez en este cierre del Torneo Grita México Clausura 2022. Jimmy Gómez, mediocampista de la escuadra fronteriza sabe que mientras exista la posibilidad seguirán en la lucha por salir del sótano.

Necesitan sumar de a tres

A falta de dos jornadas, los Bravos todavía pueden librar el fondo de la tabla de cocientes. Si ganan en el Viernes Botanero ante los “Cañoneros” de Mazatlán y en la Jornada 17 ante Querétaro y Xolos de Tijuana pierde sus dos compromisos restantes ante Gallos Blancos y Monterrey, serán los de Tijuana los que finalicen en la última posición.

“Ahí está ese objetivo, tenemos que ir por todo. Sabemos que somos capaces como lo demostramos ante Toluca. Durante el torneo hubo buenos partidos, no se dieron las cosas, a veces el futbol es de suerte y no la tuvimos. Vamos por tratar de no pagar el máximo de la multa, acá nos han dado todo y no hemos respondido como debemos”, dijo Jimmy Gómez en la conferencia de prensa.

Victoria que ilusiona

La victoria ante los Diablos Rojos del Toluca en la “Bombonera” fue una inyección de buen ánimo en un plantel de Bravos que estuvo muy tenso durante todo el torneo. Eso puede beneficiar para cerrar con mejor futbol en Clausura 2022.

“Toluca es un equipo difícil y más en su cancha, la verdad nos sentimos bien porque sabemos que podemos dar esa clase de partidos. Se jugó bien. Tuvimos bastantes oportunidades de gol. Mañana ante Mazatlán a sacar los 3 puntos y cerrar con Querétaro ganando”, señaló Gómez.

Lucha porcentual

Los “Cañoneros” del Mazatlán llegarán al partido de la Jornada 16 en el Viernes Botanero con un triunfo de 1-0 en casa ante Santos Laguna. Ellos también están involucrados en el tema porcentual, aunque con un “colchón” de puntos importante.

“Hay muchos conocidos en el otro equipo y sabemos que van a salir a matarse, porque están necesitados de puntos por el tema de la multa. Va ser un muy buen encuentro. Estamos mentalizados en ir por los tres puntos”, comentó el futbolista del FC Juárez.

En deuda con la afición

Ser el último lugar de la tabla general y tener apenas 11 puntos, hace que Jimmy Gómez admita que tienen una cuenta pendiente con la afición, a la que no le pudieron brindar un buen torneo en el Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

“A cerrar de la mejor manera, estamos trabajando bien a tope. Este torneo se complicaron las cosas, pero esperemos que el siguiente sea mejor. Le agradecemos a la afición y estamos en deuda con ellos”, finalizó Jimmy Gómez.