FC Juárez deberá pagar 80 MDP por quedar último de la porcentual

Los Bravos de Juárez volvieron a perder en contra de Mazatlán FC en la penúltima jornada de la Liga BBVA MX, con la cual, el equipo de Chihuahua quedó sentenciado en tener que pagar los 80 millones de pesos como multa por terminar como último lugar de la tabla porcentual.

Ricardo Ferretti admitió que ha sido un fracaso total el actual torneo, pero aún mayor el no haber podido salir del último lugar de la tabla porcentual, el cual era su objetivo principal desde su llegada.

“Decepcionado, la verdad mal porque era uno de los grandes anhelos y grandes compromisos si no es que el mayor compromiso desde que llegué, la gente pensaba en porque uno llega ya está pensando en títulos y yo siempre mencione claramente aquí llegué a trabajar, a buscar resolver este problema pero uno no lo puede lograr”, mencionó triste Ferretti posterior a la derrota frente a Mazatlán .

A Ferretti se le cuestionó qué cara van a mostrar los Bravos de Juárez en la última jornada del torneo, cuando visite a Querétaro en un encuentro donde no se jueguen nada, en referencia a reducir la multa impuesta por la Liga BBVA MX por su mal desempeño, pero el técnico brasileño recalcó que la vergüenza deportiva nunca se tiene que perder.

“Tenemos que pelear, la vergüenza deportiva es lo que nunca se debe de perder, esa forma amateur de ver el fútbol, no sólo a través del dinero, no sólo a través de la fama sino otra vez de esto de representar una institución con vergüenza deportiva, y dejar todo en la cancha, esa vergüenza deportiva no se debe de dejar nunca, espero que el próximo partido aún con todo lo que ha pasado los jugadores y estoy seguro que lo van hacer”, confesó “Tuca” de cara a la jornada 17.

Ferretti no quiso mencionar si continuará para el próximo torneo, al mencionar que al cierre del actual se sentará con la directiva para hacer un recuento del Clausura 2022.

