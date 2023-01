Los Bravos tienen un nuevo reto antes de enfrentar a las Chivas

Habrá partidazo en el “San Benito”. Los Bravos del FC Juárez reciben este sábado a las Chivas y en la plantilla de los fronterizos ya saben cuál es su reto a superar cuando enfrenten a los Rojiblancos.

Maximiliano Olivera, defensa uruguayo de los Bravos, habló en la conferencia de prensa previa al cotejo y admitió que no tienen miedo de enfrentar al Rebaño y que su reto es estar en los primeros puestos de la tabla, actualmente los dirigidos por Hernán Cristante, se ubican en el sitio 12 de la clasificación.

“Miedo no, el reto es estar arriba, para el club es algo novedoso el repechaje, pero ahora el objetivo que trazamos es estar en la liguilla. Nuestro objetivo y nuestras ganas están en eso”, declaró el zaguero del FC Juárez.

Enfrentar a Chivas será un reto atractivo, pues el cuadro de Veljko Paunovic es la mejor defensiva del torneo, después de tres jornadas disputadas, pues solamente han permitido dos goles en su portería.

“Tenemos que ser más contundentes en el último pase, llegar a tres cuartos de cancha y las resoluciones no han sido las mejores, el último pase y el último centro siempre nos ha faltado. Tenemos grandes jugadores y grandes goleadores, y creo que el funcionamiento tendrá que mejorar”, admitió Maxi Olivera.

Bravos no se confía de la baja de Alexis Vega

La baja de Alexis Vega no será un factor que juegue a favor de los juarenses, pues Chivas tiene plantel de calidad y eso lo sabe perfectamente el zaguero charrúa. Maxi Olivera sabe que no parten como favoritos a pesar de jugar en casa, pero eso motiva más al plantel de Bravos.

“Sabemos que es de los equipos más importantes de acá y para nosotros ganar este partido es muy importante. Esta ciudad, este equipo, este grupo siempre está muy motivado. Al enfrentar a estos rivales no somos favoritos ni de cerca, pero nosotros debemos tener ese respeto por la institución, pero dentro de la cancha vamos a salir a ganar”, señaló el futbolista de Bravos.

Maxi habló de una posible salida

El próximo miércoles 1 de febrero se cierra el mercado de transferencias en la Liga BBVA MX y en los últimos días, el nombre de Maxi Olivera ha sonado como posible baja de último momento, el futbolista habló al respecto y reconoció que está muy a gusto en la Frontera.

“Yo me concentro en el día a día, siempre en el futbol a veces con altos y bajos. Estoy tranquilo acá, el club es el dueño de mi pase, así que se hará lo que el club quiera, si el club me quiere vender, me va vender”, finalizó Maxi Olivera.