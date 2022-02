Brian Flores demanda a la NFL por racismo

Brian Flores denunció este martes a la NFL y a todos sus equipos por la presunta discriminación racial que han sufrido entrenadores negros como él para tomar las riendas de las franquicias de la liga.

Flores, que nació en Nueva York y es hijo de inmigrantes hondureños, defiende en su demanda que los entrenadores negros como él han sufrido discriminación por parte de la NFL a lo largo de los años y puso como ejemplo algo sucedido recientemente en el proceso de contratación del nuevo técnico de los New York Giants.



El exentrenador de los Miami Dolphins (2019-2021) y extécnico asistente de los New England Patriots (2008-2018) era uno de los candidatos para dirigir a los New York Giants.

Acusa haber sido víctima de racismo en los New York Giants

Según explica en la demanda presentada en una corte federal de Nueva York, Flores tenía una entrevista con los responsables de los Giants el jueves 27 de enero, pero días antes recibió unos mensajes de Bill Belichick, entrenador de los Patriots y antiguo jefe de Flores.

En esos mensajes, Belichick le felicitaba por haber conseguido el trabajo y, pese a que Flores le decía que todavía no había hecho la entrevista, le aseguraba que había “escuchado” que él iba a ser el elegido.

Posteriormente, Flores le preguntaba si se estaba refiriendo a Brian Flores o a Brian Daboll, el entrenador blanco que finalmente acabaron fichando los Giants.

“Lo siento - la he cagado. He revisado y leí mal el mensaje. Creo que van a elegir a Daboll. Lo siento”, dijo entonces Belichick.

Siempre según el relato del demandante, Flores tuvo entonces que ir a una entrevista “para un trabajo que ya sabía que no iba a conseguir” y también a una cena con Joe Schoen, que es el mánager general de los Giants.

“A Flores no solo se le negó el trabajo de entrenador de los Giants sino que fue humillado en el proceso ya que fue sometido por los Giants a una farsa de entrevista en un intento de aparentar que proporcionaban una oportunidad legítima a un entrenador negro de obtener el trabajo”, dice la denuncia.

Según Flores, el objetivo de su demanda es sacar a la luz “las injusticias raciales que tienen lugar en la NFL y efectuar un cambio real para el futuro”.

La NFL se defiende ante las acusaciones de Flores

En un comunicado divulgado poco después de que se hiciera pública la demanda, la NFL rechazó las acusaciones de Flores.

“La NFL y nuestros equipos estamos profundamente comprometidos con asegurar prácticas laborales equitativas y con continuar haciendo progresos para proporcionar oportunidades equitativas a lo largo de nuestras organizaciones”, dijo la liga.

“La diversidad está en el centro de todo lo que hacemos y hay pocos asuntos en los que nuestros equipos y nuestro liderazgo interno pase más tiempo (que en eso). Nos defenderemos ante estas acusaciones, que no tienen fundamento”, añadió.