David Medrano revela que otra estrella de Chivas está por salir del club; no es la Hormiga ni el Tala

El mercado de fichajes sigue moviéndose y ahora el protagonista es el mediocampista mexicano Brian Gutiérrez, jugador de Chivas y mundialista con la selección azteca. Según información del periodista de TV Azteca David Medrano, el conglomerado Red Bull ha mostrado interés en el futbolista y ya estableció contacto con la directiva rojiblanca para estudiar los términos de un posible fichaje.

¡LA HORMIGA DEBE VOLAR A EUROPA! ¿Olympiacos o Chivas?

El interés no se limita a un solo club. Brian Gutiérrez podría recalar en:

RB Leipzig (Alemania) , uno de los proyectos más sólidos de la Bundesliga.

, uno de los proyectos más sólidos de la Bundesliga. Red Bull Salzburgo (Austria) , reconocido por potenciar jóvenes talentos.

, reconocido por potenciar jóvenes talentos. New York Red Bulls (MLS), opción atractiva para el mercado norteamericano.

Cada franquicia representa un camino distinto, pero todas comparten la filosofía de apostar por jugadores jóvenes con proyección internacional.

LO QUIEREN

El Red Bull tiene interés en Brian Gutiérrez. El representante estuvo em Guadalajara para hablar con la directiva. pic.twitter.com/MUjOS9ZaXO — david medrano felix (@medranoazteca) August 19, 2026

¿Qué impacto tendría para Chivas la salida de Brian Gutiérrez?

La posible salida de Brian Gutiérrez genera preocupación en el técnico Gabriel Milito, quien ya enfrenta la incertidumbre sobre otros dos jugadores: la Hormiga González y Tala Rangel, también en la órbita de clubes extranjeros. La partida de tres piezas clave podría debilitar al plantel en plena temporada, obligando a la directiva a replantear su estrategia.

Con apenas 22 años, Gutiérrez se ha consolidado como uno de los mediocampistas más prometedores del futbol mexicano. Su participación en el Mundial 2026 lo colocó en el radar de equipos europeos, y su capacidad para recuperar balones y distribuir juego lo convierte en un perfil ideal para el estilo dinámico de los clubes Red Bull.

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La negociación aún está en fase inicial, pero el interés de Red Bull es real y podría convertirse en una de las transferencias más relevantes del verano para el futbol mexicano. Para Chivas, la salida de Brian sería un golpe duro, aunque también una oportunidad de mostrar al mundo que su cantera sigue produciendo talento de exportación.

