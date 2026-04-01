Sociedad Brian Gutiérrez - Julián Quiñones provoca las respuestas más insólitas en las redes sociales de México

El partido entre México y Bélgica jugado en Chicago dejó muy buenas sensaciones de cara a la Copa Mundial de la FIFA. A pesar del empate, el equipo nacional ha mostrado un gran juego ante una de las selecciones más destacadas de Europa y llega con cierta confianza a los últimos partidos amistosos que deberá afrontar antes del inicio de la cita mundialista. Julián Quiñones y Brian Gutiérrez fueron dos jugadores que se llevaron el show en Estados Unidos.

Los dos futbolistas tuvieron en común un gran entendimiento para ir siempre de cara al gol, sin temor a perder la posesión del balón ni optando por pases laterales o defensivos. Así fue como México controló gran parte del juego durante el primer tiempo y se fue al descanso con la ventaja por la mínima. Esta sociedad encendió las redes sociales, donde compararon a Quiñones y Gutiérrez con dos futbolistas históricos de la Selección de Brasil.

Quiñones y Gutiérrez son comparados con Ronaldinho y Neymar Jr

A raíz del gran juego que demostraron ambos durante el duelo contra los europeos, miles de aficionados mexicanos quedaron muy satisfechos con lo visto en el terreno de juego. Las comparaciones cruzaron la línea de lo absurdo y, por ejemplo, tanto Quiñones como Gutiérrez fueron comparados con Ronaldinho y Neymar Jr.

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El usuario de X, @OutOfContextAme, compartió un video correspondiente a un juego entre Brasil y Argentina, donde los brasileños fueron claramente superiores y tanto Ronaldinho como Neymar conformaron una sociedad letal. Junto a las imágenes, escribió el siguiente texto: “Quiñones + Brian Gutiérrez vs Bélgica”. El partido de ambos jugadores fue tan excepcional que generó este tipo de comparaciones, para algunos, insólitas.

Quiñones + Brian Gutiérrez vs Bélgica pic.twitter.com/wvWh9gpaOk — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) April 1, 2026

Lo cierto es que los dos futbolistas dejaron sensaciones muy positivas en esta fecha FIFA de marzo y avanzaron un paso más hacia su convocatoria al Mundial 2026. Sin embargo, aún quedan más de 70 días por delante donde deberán seguir demostrando que están a la altura de la Selección Mexicana.

Lo que le queda a México de cara al Mundial 2026

Queda menos para el inicio de la cita mundialista y México aún tiene tres amistosos que afrontar por delante: contra Ghana en Puebla, Australia en Pasadena y Serbia en Toluca. Estos partidos serán importantes para que Aguirre defina la lista de convocados hacia el Mundial 2026, pensando en el debut de la Selección Mexicana el 11 de junio contra Sudáfrica.

