“La selección está reviviendo” Los mejores memes del empate 1-1 entre México vs Bélgica

Este martes 31 de marzo del 2026, las redes sociales se llenaron de memes durante y al terminar el México vs Bélgica que terminó empatado 1-1 con goles de Jorge Sánchez y Dodi Lukébakio.

El partido dejó diferentes memes pues en el primer tiempo, la Selección Mexicana regaló mejor sensaciones al dominar el encuentro, tuvo posesión del balón, con una presión alta logró generar peligro y no dejarle espacio a los diablos. En el segundo tiempo, Bélgica hizo ajustes y le quitó el balón a México, generó diferentes jugadas de peligro que no terminaron siendo tan claras pues los dirigidos por Javier Aguirre cerraron bien los espacios.

Los mejores memes del México vs Bélgica

Los diferentes memes resaltan el nivel que mostró México, el nivel de ciertos jugadores durante el partido; en algunos casos resaltaron su actuación y en otros los criticaron por el nivel que mostraron en el terreno de juego.

Jorge Sánchez cuando están a punto de dejarlo sin mundial pic.twitter.com/y2oDd2GzTB — Alee (@PinkyCLF) April 1, 2026

De Bruyne no sabe que le está cantando un tiro a un chilango: pic.twitter.com/RFsGBd5kT1 — Martinalgui (@MartinoliCuri) April 1, 2026

*Erik Lira empuja a De Bruyne* TikTok mañana: pic.twitter.com/bayfbRhTfm — Edwin #TeAmoCambindo (@LetEdwinCook) April 1, 2026

La selección está reviviendo pic.twitter.com/EF4oXdam9e — Diego #FerAuri (@DiegoDidago) April 1, 2026

BRIAN GUTIERREZ ME RECUERDAS AL HECTOR HERRERA QUE NO DABA PENA, AL FEO, EL QUE NO ESTABA OPERADO, EL QUE BAILÓ A CROACIA

pic.twitter.com/dHT882CZ9A — Diego #FerAuri (@DiegoDidago) April 1, 2026

La selección Mexicana cuando juega fuera de México pic.twitter.com/gISDvZgZEK — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 1, 2026

Partidazo de mi Álvaro Fidalgo pic.twitter.com/5NqCckbtpQ — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 1, 2026