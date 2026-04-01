logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol

“La selección está reviviendo” Los mejores memes del empate 1-1 entre México vs Bélgica

El partido entre México vs Bélgica dejaron varios memes destacados en las redes sociales por el estilo de juego que mostró el equipo dirigido por Javier Aguirre

México festejo de gol Bélgica

Escrito por: Iván Vilchis

Este martes 31 de marzo del 2026, las redes sociales se llenaron de memes durante y al terminar el México vs Bélgica que terminó empatado 1-1 con goles de Jorge Sánchez y Dodi Lukébakio.

El partido dejó diferentes memes pues en el primer tiempo, la Selección Mexicana regaló mejor sensaciones al dominar el encuentro, tuvo posesión del balón, con una presión alta logró generar peligro y no dejarle espacio a los diablos. En el segundo tiempo, Bélgica hizo ajustes y le quitó el balón a México, generó diferentes jugadas de peligro que no terminaron siendo tan claras pues los dirigidos por Javier Aguirre cerraron bien los espacios.

Los mejores memes del México vs Bélgica

Los diferentes memes resaltan el nivel que mostró México, el nivel de ciertos jugadores durante el partido; en algunos casos resaltaron su actuación y en otros los criticaron por el nivel que mostraron en el terreno de juego.

Tags relacionados
Selección de Bélgica Selección Mexicana

Te Recomendamos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo