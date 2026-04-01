“La selección está reviviendo” Los mejores memes del empate 1-1 entre México vs Bélgica
El partido entre México vs Bélgica dejaron varios memes destacados en las redes sociales por el estilo de juego que mostró el equipo dirigido por Javier Aguirre
Este martes 31 de marzo del 2026, las redes sociales se llenaron de memes durante y al terminar el México vs Bélgica que terminó empatado 1-1 con goles de Jorge Sánchez y Dodi Lukébakio.
El partido dejó diferentes memes pues en el primer tiempo, la Selección Mexicana regaló mejor sensaciones al dominar el encuentro, tuvo posesión del balón, con una presión alta logró generar peligro y no dejarle espacio a los diablos. En el segundo tiempo, Bélgica hizo ajustes y le quitó el balón a México, generó diferentes jugadas de peligro que no terminaron siendo tan claras pues los dirigidos por Javier Aguirre cerraron bien los espacios.
Los mejores memes del México vs Bélgica
Los diferentes memes resaltan el nivel que mostró México, el nivel de ciertos jugadores durante el partido; en algunos casos resaltaron su actuación y en otros los criticaron por el nivel que mostraron en el terreno de juego.
Jorge Sánchez cuando están a punto de dejarlo sin mundial pic.twitter.com/y2oDd2GzTB
— Alee (@PinkyCLF) April 1, 2026
De Bruyne no sabe que le está cantando un tiro a un chilango: pic.twitter.com/RFsGBd5kT1
— Martinalgui (@MartinoliCuri) April 1, 2026
*Erik Lira empuja a De Bruyne*
TikTok mañana:
— Edwin #TeAmoCambindo (@LetEdwinCook) April 1, 2026
La selección está reviviendo pic.twitter.com/EF4oXdam9e
— Diego #FerAuri (@DiegoDidago) April 1, 2026
BRIAN GUTIERREZ ME RECUERDAS AL HECTOR HERRERA QUE NO DABA PENA, AL FEO, EL QUE NO ESTABA OPERADO, EL QUE BAILÓ A CROACIA
pic.twitter.com/dHT882CZ9A
— Diego #FerAuri (@DiegoDidago) April 1, 2026
La selección Mexicana cuando juega fuera de México pic.twitter.com/gISDvZgZEK
— CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 1, 2026
Partidazo de mi Álvaro Fidalgo pic.twitter.com/5NqCckbtpQ
— CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) April 1, 2026
El gran Raúl Jiménez cuando se acerca un mundial.
pic.twitter.com/is68RlVwRg
— (FAN) Dua Lipa Madridista 🪩 (@DuaMadridista) April 1, 2026
*Contragolpe para México*
Alexis Vega: pic.twitter.com/N7OjPvQJzc
— 𝕽𝖆𝖞𝖆𝖉𝖔 𝕮𝖍𝖆𝖒𝖕𝖆𝖌𝖓𝖊 (@ChampagneRYD) April 1, 2026