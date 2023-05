Brian “Huevo” Lozano: “Somos los que mejor cerramos el torneo”

Los Rojinegros del Atlas se miden a la Máquina de Cruz Azul en la reclasificación y con la motivación de ser el equipo que mejor cerró la última parte de la fase regular en el Clausura 2023, siendo el equipo que más puntos sumó en los últimos seis partidos, los “Zorros” saben que se pueden imponer en su visita al estadio Azteca frente al cuadro celeste.

“Obviamente estamos conscientes, he rescatado que el equipo había hecho cosas muy importantes durante todo el torneo en la cual hemos conseguido resultados positivos, cerrar de la forma en la que mejor cerramos, en la que más puntos conseguimos, haciendo bastante goles, recibiendo pocos, eso es muy importante y al final lo que es el repechaje, liguilla, no te asegura nada terminar en primer lugar o cuarto, quinto, sabes que si tienes una mala tarde todo se puede echar a perder en este caso nosotros estamos en el lugar 9 y ahora toca jugar de visitante contra un gran rival y trataremos de implementar todas las armas para conseguir el objetivo”, mencionó Brian Lozano en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

En Atlas la ilusión está en la afición y sus jugadores

Por otro lado, tras la forma en la que cierran el último tercio del torneo donde no han conocido la derrota, la ilusión para conseguir cosas importantes en el Clausura 2023 no sólo es para los aficionados, el atacante uruguayo asegura que el plantel también lo está por la forma en la que llegan a esta fase final.

“Obviamente que la gente se puede ilusionar, nosotros también estamos solucionados, trabajamos todos los días para eso, para conseguir los objetivos, hay muchas veces que se puede dar y otras no, pero estamos preparados y este equipo sabe jugar ese tipo de partidos, lo que son finales fases decisivas y bueno, preparamos e hicimos una muy buena semana para preparar partir de la mejor manera y ojalá que sigamos con esa ilusión y podamos entrar a cuartos de final y seguir por ese camino rumbo al objetivo, es un partido que se juega mañana y si Dios quiere después seguiremos avanzando tenemos que pensar en el partido de mañana”, mencionó “El Huevo”.

Así que el primer paso para seguir creciendo esa ilusión será su visita al Estadio Azteca, un inmueble que Brian conoce muy bien por su paso en las Águilas del América y seguir marcando esos objetivos que se plantearon dentro del conjunto tapatío.

“Terminó la fase regular y conseguimos el primer objetivo que era entrar a repechaje, liguilla, en este caso fue repechaje, me tocó hacer el último entrenamiento antes de jugar ese partido importante, decisivo. Ahora ya son partidos en la cual no hay más, no hay margen de error y bueno, trataremos de hacer un buen partido para conseguir el objetivo y meternos a los cuartos que es lo principal ahora”, finalizó Brian Lozano.