Figura del América arremetió contra André Jardine; ¿prefiere a Guillermo Almada?

Aunque muchos no quieren hacer eco de los comentarios de Brian Rodríguez, algunos indican que la relación con André Jardine pudo tener fisuras. El uruguayo comentó que se vio gratamente sorprendido con los primeros meses de trabajo junto a Guillermo Almada. Ante eso, algunos se preguntan si existieron problemas entre el estratega brasileño y el seleccionado nacional uruguayo.

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¿Brian Rodríguez tiene algo contra André Jardine?

El primer semestre de América sin André Jardine ha tenido múltiples comentarios por lo conseguido en la temporada regular con Guillermo Almada. Algunos muestran descontento pese a ser los actuales líderes del Apertura 2026. Por eso sorprendieron las palabras del uruguayo al ser cuestionado sobre lo vivido con el DT de su misma patria.

“Bien, muy bien. Sé que marcaba una diferencia desde el aspecto físico pero no lo esperaba tanto. No me imaginaba lo que era entrenar con Almada, la intensidad que le pone a los partidos, la importancia en todos los sentidos, de la comida, de todo“.

Muchos trataron de rebajar algún tipo de tendencia para llevar sus palabras a una indirecta, aunque el mismo Brian agregó: “Creo que ha cambiado mucho todo. No digo que con el anterior no tengamos eso, pero sentí algo muy diferente“. Dejando así algo de polémica a nada de iniciar el camino de las águilas en la liguilla.

¿Cómo ha sido la etapa de Brian Rodríguez tras la salida de André Jardine?

El futbolista uruguayo estuvo en temas polémicos en el mercado de fichajes. Se indica que casi se concreta su salida con rumbo al futbol de Europa, pero finalmente se quedó y ha sido uno de los elementos de más importancia con Guillermo Almada al mando. Tras su incorporación tardía por sus actividades en el Mundial, poco a poco se adueñó de la titularidad y en Liga BBVA MX acumula 5 goles y 3 asistencias. Aunque en total, tiene 8 goles y 6 asistencias, pues se agregan 3 tantos y 3 pases para gol conseguidos en la Leagues Cup 2026.