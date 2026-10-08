Esto es lo que perdió Club América sin André Jardine, según Brian Rodríguez

André Jardine no forma parte del Club América desde hace unos meses, vínculo que pocos aficionados creían que estaba cerca de llegar a su fin. El estratega brasileño escribió su nombre en la historia de la institución azulcrema tras haber ganado el tricampeonato y, además, dejó una huella en cada uno de los jugadores que dirigió, siendo Brian Rodríguez uno de ellos.

En declaraciones recientes, el futbolista uruguayo destacó cómo influyó Jardine en su carrera deportiva, siendo un entrenador que impactó en todos los sentidos a la institución. El ‘Rayito’ afirmó que el brasileño hizo mucho por los jugadores y por sus familias, razones por las que está muy agradecido, además de considerarlo como un padre.

Brian Rodríguez explica lo que significó André Jardine para el América

“La salida de André (Jardine) nos dolió a todos, por lo que significaba para el grupo, para cada jugador. Con André la relación que teníamos era muy buena. Yo digo que era un padre para mí, porque me enseñó tanto dentro como de fuera del campo“, comenzó diciendo el delantero charrúa en una entrevista para Universal Deportes.

André Jardine

“Sacó lo mejor de mí en todo sentido, hay que estar muy agradecido por todo lo que hizo por nosotros, por los jugadores, por nuestras familias. Su salida nos dolió, pero son cosas que pasan en el futbol, son ciclos que se cumplen“, agregó Brian sobre el paso de Jardine por el cuadro azulcrema.

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Por otro lado, Rodríguez compartió qué le aporta Guillermo Almada al equipo con su idea de juego: “La llegada de Guillermo (Almada) nos da ese plus para ser ese equipo más explosivo, con más presión, como lo están viendo”.

Los números de André Jardine como entrenador del América

André Jardine cerró su etapa en el América con 162 partidos dirigidos, 85 victorias, 41 empates y 36 derrotas. El brasileño estuvo tres años al frente de las Águilas y dejó un balance de seis títulos, convirtiéndose en el entrenador más ganador en la historia de la institución.

|Instagram: André Jardine

Su principal logro fue el tricampeonato de la Liga BBVA MX, conseguido tras conquistar el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. A esos campeonatos se sumaron el Campeón de Campeones, la Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup, todos obtenidos en 2024.

Sin embargo, su último torneo terminó lejos de aquellos resultados. En el Clausura 2026, el América finalizó octavo con 25 puntos y quedó eliminado por Pumas en los cuartos de final. La serie terminó 6-6 en el marcador global, pero los universitarios avanzaron por su mejor posición en la tabla general.