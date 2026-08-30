No fue por dinero: la razón por la que Brian Rodríguez eligió al América antes que Europa

La novela de Brian Rodríguez finalmente llegó a su fin. Rumores colocaban al extremo uruguayo fuera del Club América en este mercado de verano, ya que varios clubes estaban interesados en sus servicios. Ajax fue uno de ellos, quien incluso elevó una oferta formal para adquirir su ficha. Sin embargo, el futbolista de 26 años rechazó la propuesta y se mantendrá, de momento, en Coapa.

El conjunto de Países Bajos ofreció 12 millones de dólares para liberar a Rodríguez del conjunto azulcrema. No obstante, la directiva de las Águilas no tiene ninguna intención de vender a una de sus principales figuras. Si bien es cierto que Brian veía con buenos ojos llegar a la Eredivisie, se reveló por qué decidió mantenerse en el América para lo que resta del Apertura 2026.

Brian Rodríguez y la razón por la que decidió quedarse en América

Tras el triunfo de las Águilas sobre Puebla en la Jornada 6 del Apertura 2026, fue el propio entrenador Guillermo Almada quien confirmó la continuidad de Brian Rodríguez. De acuerdo a las palabras del estratega charrúa, la postura de mantenerse en Coapa pasa por decisión del propio futbolista, quien se encuentra cómodo dentro del vestidor azulcrema y que además fue convencido para seguir su carrera en Coapa.

Guillermo Almada|Crédito: @ClubAmerica / X

“No sale por elección, porque se siente feliz y a gusto. Todos arreglamos con él para convencerlo. Seguramente, si sigue en este nivel, le van a venir ofertas de clubes importantes y nos da mucha satisfacción que se quede con nosotros y que muestre el nivel que está demostrando”, fue lo que expresó Almada en conferencia de prensa tras el 2-0 del América sobre Puebla.

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Hasta cuándo tiene contrato Brian Rodríguez con el América

Brian Rodríguez tiene contrato vigente con el Club América hasta el 30 de junio de 2029. El extremo uruguayo renovó su vínculo en octubre de 2025, cuando su anterior acuerdo estaba próximo a finalizar en junio de 2026. De esta manera, la directiva azulcrema protegió a uno de sus activos más importantes y evitó que pudiera marcharse como agente libre.

Sin embargo, su continuidad en Coapa no significa que las puertas de Europa estén cerradas definitivamente. Al momento de renovar se habría acordado cierta flexibilidad para negociar una futura salida, siempre y cuando la propuesta resulte conveniente para todas las partes. Por ahora, Brian eligió permanecer en el América, donde se siente cómodo y mantiene un papel importante dentro del equipo dirigido por Guillermo Almada.