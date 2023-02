Brian Rodríguez habla sobre su ‘deuda’ con América

El uruguayo Brian Rodríguez vive su segundo torneo con el América y, aunque ha teñido buenos pasajes, no se ha consolidado como un habitual en el once de Fernando Ortiz; sin embargo, él está tranquilo con lo que ha entregado.

"(Que si he quedado) a deber, no. Sí quiero trabajar más, aprender más. Tengo mucho más por aprender con gente grande, aprender a escuchar y luego, en el campo, veremos como funciona, pero (hay que) trabajar durísimo, que es lo que importa”, dijo en conferencia.

El ‘7' de las águilas arrancó el Clausura 2023 como titular y, a partir de la Jornada 4, fue relegado al banquillo por el estratega argentino. Cuestionado al respecto, el volante charrúa descartó que su constante suplencia se deba a diferencias con el ‘Tano’.

“No creo. Mi relación con el Tano es muy buena. (Tengo que) trabajar el doble y, cuando toque la oportunidad, estar listo. El campeonato es largo y sé que voy a tener la oportunidad de vuelta, voy a estar preparado”, adelantó.

Brian espera sus páginas gloriosas en el América

A pesar de la lesión que sufrió Alejandro Zendejas, con quien compitió el torneo pasado por la titularidad, Brian no ha sido capaz de consagrase. Espera que su versatilidad dentro del terreno de juego le ayude a ganarse la confianza conforme avance el certamen.

“Ya lo he hablado con el cuerpo técnico, me siento bien. No tengo problema de jugar por derecha o izquierda. Donde me necesite el profe, voy a estar y a disposición del equipo”, explicó.

Con respecto a la experiencia que le dejó su primer semestre en Coapa y al encuentro frente a los Xolos, correspondiente a la Jornada 8 y pactado para este domingo 19 de febrero, el exjugador del LAFC compartió expectativas que se entienden positivas.

“El año pasado, pasó lo que pasó y nos dolió mucho. Este año, venimos con la misma ilusión de lograr el objetivo y trabajaremos para eso. (Contra Tijuana), va a ser un partido difícil para nosotros, no hay partido fácil. Todo mundo quiere venir al Azteca a jugar a morir con América y va a ser un partido complicado”, concluyó.