El inicio de la bronca entre Sergio Kun Aguero y DJ Mariio

Sergio Kun Aguero y DJ Mariio protagonizaron uno de los momentos más bochornosos en los lives del nuevo proyecto de Gerard Piqué, La Kings League, luego de que el ex delantero de la selección de la Selección Argentina se enojara con el youtuber español.

Se armó la bronca entre los miembros de La Kings League

Todo tendría inicio con un par de publicaciones del creador de contenido a través de su cuenta oficial de twitter, luego de la eliminación de España en la Copa del Mundo de Qatar 2022. DJ Mariio preguntó a su fans por quién irían, refiriéndose a los ocho equipos restantes en aquella fase del certamen.

Sergio Kun Aguero, por su parte contestó el tuit de su colega en la liga de streamers, haciendo referencia para que apoyara a Argentina en la última parte de la fiesta más grande del futbol.

“DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”, publicó el ex del FC Barcelona.

Sin embargo, en la siguiente ronda del campeonato, cuando la Albiceleste venció a Países Bajos por la vía de los penales, el influencer español publicó una imagen donde los argentinos se burlaron de los neerlandeses.

Tomando esta acción como una provocación, Kun le contestó “Andá a jugar al FIFA vos”, hecho al que DJ Mariio contestó con otra imagen, donde se le ve a los dos en una partida del videojuego, donde Mario superó al de 34 años de edad.

Finalmente Argentina se convirtió en la selección campeona del mundo tras vencer a Francia 3-3 (4-2 en la tanda de penaltis), en la justa mundialista celebrada en Qatar 2022, después de 36 años de su último trofeo.