Bruno Marioni quiere volver a dirigir en el banquillo de Pumas

Pumas está hundido en una crisis, lleva 11 años sin titulo, 5 partidos sin ganar, una base de puros extranjeros cuando la tradición radicaba en su cantera. Ahora con Rafael Puente Jr como estratega el presente y futuro es incierto, arrancó el Clausura 2023 con buenos resultados pero se fueron perdiendo en el transcurrir de las jornada.

Y como es costumbre empiezan a sonar nombres de los posibles técnicos que podrían sustituir a Rafa Puente Jr y entre ellos está Bruno Marioni, quien ahora es entrenador de Venados de Mérida de la Liga de Expansión.

“Yo en algún momento tendré la posibilidad, si las cosas se dan de regresar a Pumas, indudablemente me quedó un sabor amargo, el haber estado tan poco tiempo, el tener tan buenos resultados, porque hoy todo se mide por resultados. A mi me toca salir con 53% de efectividad en los partidos que me toco dirigir no sé si será ahora, si será después hoy tengo contrato con Venados.”

Gerardo Martino, uno de los ejemplos a seguir para Bruno Marioni

La danza de nombres que aparecen como opción en Pumas

Otro que suena para llegar al banquillo de Pumas es el pentapichichi, Hugo Sánchez, quien fue entrenador de Bruno e inclusive fueron campeones en el 2004 de la Liga MXcomo técnico y jugador.

“No puedo competir con Hugo no solo por su trayectoria como futbolista sino también como entrenador es ampliamente superior a la mía pero al final todo tiene que ver con decisiones y con obejetivos de los clubes. “

Bruno ya tuvo un paso por el banquillo azul y oro donde en 13 partidos logró 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

“Yo pase lo que pase siempre le desearé lo mejor a la universidad, yo lo adoro y cada vez que me toco estar ahí adentro en los últimos meses que dirigí ahí pensaba en el privilegio que tenía se estar ahí