Bryan González lesionado; ¿llegará a tiempo para el Clásico Nacional entre Chivas y América?

Han pasado algunos días desde que se confirmó una de las noticias más dolorosas para la comunidad tapatía, pues uno de los mejores jugadores de Chivas, Bryan González, sufrió una importante lesión en uno de los partidos que el Guadalajara tuvo dentro de la Leagues Cup.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Se sabe que el Cotorro sintió una dolencia muscular al momento de buscar la recuperación de un esférico en el último duelo entre Chivas y Seattle Sounders, por lo que salió entre lágrimas del terreno de juego. Ahora bien, ¿el jugador estará listo para el Clásico Nacional ante el Club América?

¿Bryan González estará en el Clásico Nacional Chivas vs América?

De acuerdo con el reportero Alejandro Ramírez, la lesión de Bryan González sería más preocupante de lo que se esperaba, por lo que el lateral por izquierda se perderá varios juegos de las Chivas del Guadalajara en este inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Esta situación obligaría al Cotorro a permanecer al menos un mes de recuperación, motivo por el cual, desafortunadamente para su causa, no tendría el aval médico para el duelo entre Chivas y América, mismo que se disputará el próximo sábado 19 de septiembre como parte de la Jornada 9 del Apertura 2026 a las 21:00 horas.

Aunado a ello, el Cotorro González podría perderse otros juegos de consideración, pues además de no formar parte del partido ante Santos el mexicano tampoco estaría disponible para otros enfrentamientos ante Xolos, Pachuca, Atlético de San Luis y los Pumas de la UNAM.

¿Cuáles son los números de Bryan González en Chivas?

Después de destacar en los Tuzos del Pachuca, la directiva de Chivas confirmó la llegada de Bryan González para sustituir a Mateo Chávez, quien se había ido al futbol de los Países Bajos. En un año en Verde Valle, el mexicano acumula siete anotaciones y seis asistencias en 49 duelos disputados.

