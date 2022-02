BTS llega al battle royale de Free Fire

Terminó la espera y los rumores se hicieron realidad, ya que uno de los grupos musicales más populares en la actualidad, BTS llegará a Free Fire de acuerdo con la información de Garena, pues la empresa desarrolladora de videojuegos hizo oficial la nueva colaboración como los nuevos “Embajadores de marca”.

Si bien no es nuevo que estrellas musicales se acerquen a la industria de los videojuegos, si es un enorme paso el que dan ambas partes la nueva alianza, que llegará a su punto máximo en el mes de marzo. Aún no se han brindado detalles sobre la experiencia que generará el evento entre estos dos gigantes.

“Estamos absolutamente emocionados de dar la bienvenida a BTS como nuestro último embajador de la marca”... “Llevar a BTS al universo de Free Fire ofrecerá a nuestros jugadores más formas de participar en el juego, socializar con la comunidad y disfrutar de nuevas experiencias”. Expresó Harold Teo, productor de Garena que trabaja en Free Fire en el comunicado de prensa emitido.

Free Fire es uno de los battle royale más populares del mundo de los videojuegos para dispositivos móviles, está disponible para sistemas operativos Android e ISO. El desarrollo del juego consiste en mantenerte vivo en una batalla campal donde 50 jugadores compiten de manera online.

“BTS es un fenómeno mundial, su atractivo e influencia no tienen comparación. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a BTS como nuestros más recientes embajadores de la marca, y no podemos esperar a compartir más detalles de la colaboración que tenemos en curso.” Concluyó Harold Teo.

Colaboraciones de talla internacional

El mundo de Free Fire nos ha regalado grandes colaboraciones. En 2021 con motivo a su aniversario el videojuego invitó a los DJ Dmitri Vegas y Like Mike, ha colaborado con estrella de la talla de Cristiano Ronaldo, Ubisoft, Capcom y Street Fighter, y Venom: Let There Be Carnage y Assassin’s Creed, entre otros.