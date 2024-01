Cobertura Buccaneers vs Eagles EN VIVO | ronda de comodín de la NFL

Los Philadelphia Eagles viajan este lunes a Tampa Bay para medirse a los Buccaneers en un interesante duelo correspondiente a la ronda de comodín de la NFL. Los actuales campeones de la Conferencia Nacional buscan volver al Super Bowl, mientras los locales quieren continuar con una campaña donde se han superado las expectativas. Aunque el récord favorece a los emplumados sobre el papel, la realidad es que no han jugado de la mejor manera en semanas recientes.

Por si fuera poco, la visita llega al encuentro sin A.J. Brown disponible, el receptor que estableció algunos récords a mitad de temporada tiene una lesión en la rodilla y no entrenó a lo largo de la semana. “Sería arriesgado que A.J. jugara, pero lo intentó como loco haciendo todo lo que podía hacer, lo cual no me sorprende”, dijo Nick Sirianni. “Él es duro y haría lo que fuera por sus compañeros. Desafortunadamente no podrá jugar esta semana”.

Tras iniciar la campaña con marca de 10-1, los Eagles dejaron mucho que desear hacia el final de la misma. Perdieron cinco de los últimos seis y dejaron ir el título en el Este de la Nacional, por ello se ven forzados a visitar en la primera ronda de la postemporada. Afortunadamente para ellos, saben lo que es ganar en Tampa Bay, lo hicieron en un encuentro de la Semana 3, limitando a los Bucaneros a 11 puntos y únicamente 174 yardas totales.

Eso, sin embargo, fue hace mucho tiempo. Baker Mayfield y compañía presumen cinco triunfos en sus seis más recientes compromisos y gran parte del equipo está acostumbrado a jugar en estas instancias, se han clasificado a los playoffs en cuatro ocasiones consecutivas. Ante lo mal que ha lucido la secundaria de ‘Philly’ recientemente, sería lógico pronosticar una buena actuación de Mayfield.