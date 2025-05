La buena noticia que recibe Tigres antes de la semifinal de vuelta ante Toluca

La buena noticia que recibe el cuadro de Guido Pizarro es que tiene de su lado la historia, Toluca no sabe lo que significa ganarle a los regiomontanos en una serie de eliminación directa.

“Sabemos que no fue un resultado que queríamos, arrancamos bien el encuentro, después el rival emparejó y por momentos mejor, pero tenemos que cambiar algunas cosas para lograr la victoria y el pase a la final. Sí, como he dicho, creo que el que nuestro portero sea la figura no habla bien pero tenemos que corregir, seguramente será un partido muy difícil”, dijo el DT argentino previo a la semifinal de vuelta.

Resumen Tigres 1-1 Toluca | Semifinal Clausura 2025 de la Liga MX

A los felinos les ha costado hacer gol en patio ajeno

“Más allá de las estadísticas, tenemos la misión de mejorar, será un juego parejo, habrá ocasiones y se abrirá el juego, tenemos todo el día para planificar”, expresó Guido.

Tigres sabe de la complejidad que significa el estadio Nemesio Diez, aunque espera acabar con una sequía de 10 partidos sin ganar en liguillas.

😎📍 ¡La U de Nuevo León ya está en Toluca! pic.twitter.com/fepIav9YZo — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) May 16, 2025

“Queremos dar un paso adelante como visitantes. Creo que es un reto muy bonito el que nos espera. Toluca también tiene buenos jugadores. Alexis ha tenido una temporada muy buena y es de reconocer. Pero nosotros vamos a intentar también hacer nuestro partido y hacer lo que nos toca para que Tigres salga de la mejor manera”, sentenció Diego Lainez.

El equipo dirigido por Guido Pizarro empató en la ida 1-1 ante los Diablos Rojos en el estadio Universitario. Los felinos necesitan exclusivamente una victoria si quieren meterse otra vez en una final del futbol mexicano.