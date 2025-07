BUENAS NOTICIAS: Estrella de los Dodgers se salva de visitar el quirófano tras dura lesión

Dentro de la organización de los Dodgers han recibido una gran noticia, debido a que una de sus estrellas en el diamante se salvó de perderse el resto de la temporada y tener que pasar por el quirófano.

El pasado 2 de julio, durante el enfrentamiento entre los Dodgers y los White Sox en el Dodger Stadium, Max Muncy sufrió una fuerte colisión con el jardinero Michael A. Taylor mientras intentaba llegar a la tercera base. Al caer al suelo se sujetó de inmediato la rodilla izquierda, visiblemente adolorido, lo que obligó a su sustitución en la parte baja del séptimo inning.

Te puede interesar: ¡De aplaudir! El enorme gesto del Liverpool para respaldar a la familia de Diogo Jota

Santiago Gimenez revela de dónde viene la presión que tiene en Selección Mexicana

Las pruebas de imagen realizadas al día siguiente confirmaron que no existe daño estructural en ligamentos ni meniscos; el diagnóstico fue una contusión ósea (bone bruise) en la rodilla izquierda. Este tipo de lesión, aunque dolorosa, permite un pronóstico más alentador al no comprometer la estabilidad articular ni requerir cirugía mayor.

En declaraciones Muncy reconoció el alivio que supuso no encontrar roturas, “Fue increíble escuchar que no estaba nada roto, nada desgarrado. Sin embargo, seis semanas suenan demasiado largas en mi cabeza”, además, el ex Charro de Jalisco recordó sus miedos iniciales al pensar en lesiones pasadas y aseguró que, pese a la frustración, se siente optimista ante la recuperación.

Te puede interesar: VIDEO: Figura se fractura el tobillo en el Mundial de Clubes 2025

Los números de Max Muncy en la temporada 2025

Hasta el momento de la lesión, Muncy había disputado 73 juegos con los Dodgers en la temporada 2025, acumulando 256 turnos al bate con un promedio de .250, 13 cuadrangulares, 55 carreras impulsadas, 4 bases robadas y un OPS de .832; cifras que lo colocan entre los primeros impulsores de su club y pieza clave en el liderato de Los Angeles en la División Oeste de la Liga Nacional. Además, su actuación clave en el plato incluyó un grand slam contra los Rockies la semana previa, en el que impulsó seis carreras para ayudar a un triunfo por 8-1 en Denver.

¿Cuánto tiempo estará fuera por lesión Max Muncy?

El equipo lo oficializó en la lista de lesionados de 10 días el 3 de julio, aunque el propio jugador y el cuerpo médico estiman que deberá permanecer fuera aproximadamente seis semanas, lo que lo mantendría inactivo hasta mediados de agosto. Durante este periodo, los Dodgers podrían recurrir a Kike Hernández para cubrir la tercera base y mantener la profundidad del roster.