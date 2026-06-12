El cábala que usó jugador de Corea del Sur antes del partido y terminó anotando un golazo

Oh Hyeon-gyu fue el héroe inesperado de Corea del Sur en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado asiático tuvo que revertir un escenario hostil en su partido contra Chequia, ya que comenzaron perdiendo por el gol de Ladislav Krejčí en la segunda mitad. No obstante, fue el delantero del Beşiktaş de Turquía quien se llevó todos los reflectores, pero también por la cábala que realizó antes de participar del encuentro.

Hyeon-gyu ingresó en el minuto 68 de partido en lugar del histórico Heung Min-Son cuando el duelo aún estaba igualado 1-1. Los Tigres de Asia estaban en busca de completar la remontada ante los checos y fue en el minuto 80 cuando Hwang In-beom apareció por derecha, lanzó un centro bajo y el delantero surcoreano no perdonó dentro del área.

Su tanto significó la victoria para Corea del Sur, pero también provocó que los aficionados pusieran el foco sobre una de sus cábalas que realiza antes de cada partido.

[FT] 대한민국🇰🇷 2-1 체코🇨🇿

첫 경기를 역전승으로 장식하는 대표팀🔥



한계를 넘어 하나된 𝐑𝐞𝐝𝐬 🇰🇷



✔2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 2차전

vs. 멕시코 6/19(금) 10:00

@과달라하라 스타디움

⏰한국시간 기준

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La cábala de Oh Hyeon-gyu en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El goleador Hyeon-gyu comenzó a llamar la atención en redes sociales por una costumbre que tiene antes de afrontar cualquier tipo de partido. Resulta que antes de saltar al campo de juego con la equipación oficial, Oh se pasea por el césped del estadio descalzo, sin tacos ni medias puestas.

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De acuerdo a lo que explicó el propio futbolista, lo hace como ritual o cábala para conectarse con el césped y quitar las “malas energías” antes del inicio del encuentro. Creer o reventar, lo cierto es que Hyeon-gyu ingresó en la segunda mitad para cambiar la historia del partido y así lo fue en su debut mundialista ante Chequia.

🇰🇷✨ South Korea and Beşiktaş striker Oh Hyeon-gyu goes onto the pitch barefoot before every single match. 👣



He just scored on his World Cup DEBUT to win the opening match for his nation. 😎 pic.twitter.com/DYcHOubbBI — EuroFoot (@eurofootcom) June 12, 2026

Quién es Oh Hyeon-gyu, el héroe de Corea del Sur

Nació el 12 de abril de 2001 y mide 1,87 metros de altura, una de sus fortalezas más imponentes en el área rival. Juega como delantero centro y actualmente pertenece al Beşiktaş de Turquía, club al que llegó en el mercado de invierno de 2026 tras pasar por Suwon Bluewings, Celtic y Genk, este último siendo el equipo donde explotó su potencial.

Antes de la justa veraniega, Oh ya venía en ascenso. Beşiktaş pagó 14 millones de euros por su fichaje desde Genk y le dio la camiseta número 9. En Bélgica había firmado 10 goles en 32 partidos durante la temporada, mientras que con Corea del Sur registraba seis goles en 24 encuentros antes de la Copa Mundial de la FIFA™.

Oh Hyeon-gyu, jugador de Besiktas|Crédito: @oh.hyeongyu / X

También tiene un pasado particular con la selección. En Qatar 2022 fue llevado por los Tigres de Asia como jugador de reserva, sin formar parte oficialmente de la lista final. Cuatro años después, llegó a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con otro peso y con el objetivo de ganarse un lugar real en el equipo.

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