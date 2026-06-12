La nueva regla de la FIFA que cambió el Corea vs. Chequia en el Mundial 2026

Corea del Sur, uno de los rivales de México, se quedó con una victoria importantísima en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los asiáticos vencieron por 2-1 a Chequia en el Estadio Guadalajara y comenzaron su camino en la justa mundialista con el pie derecho. Sin embargo, una jugada en los últimos minutos del encuentro pudo haber cambiado el marcador final a raíz de una nueva regla.

La jugada que pudo cambiar el Corea vs. Chequia

Corría poco más del minuto 80 cuando Seung-Ho, futbolista de Corea del Sur, se tumbó en el terreno de juego tras una presunta molestia física. Uno de sus compañeros comenzó a practicarle ejercicios de estiramiento hasta que llegó el árbitro Amin Mohamed, quien le consultó si era necesario solicitar camilla. El mediocampista “se olvidó” de los problemas físicos y, de forma inmediata, se puso de pie y continuó con el juego. ¿Por qué?

Corea del Sur vino de atrás para vencer a Chequia en el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con los goles de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu|Crédito:@theKFA

Resulta que la FIFA implementó una nueva regla para esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde los jugadores que deben recibir atención médica deberán salir del campo de juego para que el partido continúe con su curso.

Antes de que esta norma sea implementada, el juego se pausaba hasta que el jugador lesionado se reponía. En caso de que Seung-Ho hubiese decidido salir de la cancha, los Tigres de Asia hubiesen jugado con un jugador menos por un tiempo determinado.

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¿Cómo se llama esta nueva regla?

Esta norma es conocida como el protocolo de tratamiento y evaluación fuera del campo. La misma remarca que si un jugador de campo es atendido o evaluado dentro del terreno, o si su lesión obliga a detener el partido, debe salir y permanecer afuera durante un minuto después de que se reanude el juego.

La IFAB aprobó esta medida dentro del paquete de cambios para mejorar el ritmo de los partidos y reducir pérdidas de tiempo. FIFA confirmó que estos cambios se aplicarían en el la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en otras competencias.

Hyeongyu Oh celebrates his goal 2-1 of Korea during the match Korea Republic vs (and) Czechia as part Group A of the FIFA World Cup 2026, at Guadalajara Stadium, on June 11, 2026, Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

¿Cómo funciona el protocolo de tratamiento y evaluación fuera del campo?

El jugador debe salir cuando ocurre una de estas situaciones: el juego se detiene por su lesión, el árbitro autoriza el ingreso del cuerpo médico o el árbitro le pregunta si necesita atención y el futbolista la solicita. Después de la revisión inicial, debe abandonar el campo y recién puede volver cuando el partido ya se reanudó y pasó un minuto de reloj corrido.

Hay excepciones importantes. El futbolista no está obligado a salir un minuto si se trata de un arquero lesionado, una lesión grave, un posible golpe en la cabeza, una colisión entre compañeros, una falta que termina en amarilla o roja para el rival, o si se cobró penal y el lesionado será el ejecutante.

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