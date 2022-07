Cabecita Rodríguez revela por qué aceptó fichar con el América

El mercado de fichajes para las Águilas del América ha sido bueno, pues concretaron los traspasos de Jurgen Damm, Néstor Araujo y Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez. El delantero uruguayo ha revelado por qué aceptó la oferta de los ‘Azulcremas’ y no escuchó alguna otra.

‘Cabecita’ Rodríguez es un delantero ‘probado’ dentro de la Liga BBVA MX, pues fue una pieza clave de Santos y Cruz Azul, por lo que se espera que debute para la Jornada 2 con el América y empiece a aportar a la ofensiva.

Te recomendamos: Santiago Baños le abre la puerta a más fichajes en América

Nadie como tú: Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez

¿Por qué ‘Cabecita’ Rodríguez aceptó llegar al América?

Durante su presentación oficial con las Águilas, ‘Cabecita’ Rodríguez reconoció que en cuanto supo que el América lo estaba buscando dijo ‘sí’ inmediatamente, pues reconoce la grandeza del plantel y el protagonismo que puede tener, por lo que no tardó en llegar a un acuerdo.

“Es un club muy grande, a donde vas la gente te lo hace saber. En el momento que me dijeron de volver a México y al América, sin pensarlo dije que sí porque sabía a dónde venía. También la posibilidad de pelear por un Mundial, allá no se me daba mucho porque el futbol no es tan competitivo como acá”, mencionó el delantero.

Jonathan Rodríguez también reveló que, previo a firmar, tuvo una plática con el ‘Tano’ Ortiz, misma donde le contó el proyecto que tenían y terminó por convencerlo, por lo que no hubo trabas para pactar todo.

“La decisión fue por el club, porque es América. Desde que hablé con Tano y me dijo de la posibilidad de venir, dije que sí por la oportunidad que representa este club. En lo físico vengo bien, me ha costado el tema de la altura, pero poco a poco voy a agarrando el ritmo”, sentenció.

Te recomendamos: El bajo nivel de Henry Martín pone en duda su continuidad en América

América jugará en la Jornada 2 de la Liga BBVA MX en contra de Rayados de Monterrey, partido donde ‘Cabecita’ Rodríguez podría debutar, pero dependerá de cómo lo vea Fernando Ortiz.