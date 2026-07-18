El equipo más querido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podría enfrentar a México en la Copa Oro: qué se sabe

Luego de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ las emociones en este sector del planeta estarán atentas a las incidencias de la próxima Copa Oro 2027, un certamen conocido por excelencia por la Selección Mexicana y que en la futura versión tendrá la participación de un combinado nacional que se ganó el cariño de millones de fanáticos del mundo entero.

Se trata nada más y nada menos que del combinado nacional de Cabo Verde, escuadra que se convertiría en uno de los invitados internacionales de esta contienda internacional.

Al parecer, los directivos de la CONCACAF se encuentran realizando un estudio de un aumento de 16 a 24 selecciones con un nuevo formato. Por ello, ya se están visualizando los equipos invitados de otras confederaciones y ahí los caboverdianos tendrían la posibilidad de regresar a este territorio.

Adicionalmente, México se convertiría en el anfitrión y, por ende las directivas de la Federación Mexicana están delineando los trabajos específicos para la conformación de un encuentro amistoso frente al conjunto en donde ataja actualmente Vozinha que se realizaría en 2026.

¿Qué otros equipos podrían participar de la siguiente Copa Oro?

No solamente los planes de la CONCACAF se relacionarían con la participación de los Tiburones Azules, también se pensaría en complementar el listado con Egipto e Irán respectivamente.

Y es que la presencia, evidentemente le otorgaría un peso representativo a la contienda continental a tal punto de que los seleccionados de Canadá, Estados Unidos y México tengan que presentarse con lo mejor de sus nóminas para disputar un torneo que pretende ser muy atractivo.

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