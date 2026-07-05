Así está el ambiente puertas adentro de la Selección Mexicana a horas del duelo contra Inglaterra

A pocas horas del esperado enfrentamiento ante Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el ambiente en la Selección Mexicana no podría ser más positivo. Lejos de la presión que suele rodear a este tipo de compromisos, se mostró relajado y unido durante su última sesión de entrenamiento en el Estadio Ciudad de México, dejando claro que el grupo está mentalizado y con la confianza a tope.

Se divierte la Selección Mexicana 🇲🇽 en la última práctica antes de medirse a Inglaterra mañana en el Azteca! pic.twitter.com/UIxGhEiT9X — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) July 4, 2026

A través de un video compartido en redes sociales, se pudo observar a los seleccionados realizando tareas de coordinación y manejo de pelota, donde las sonrisas y el buen ambiente fueron los protagonistas. "¡Se divierte la Selección Mexicana en la última práctica antes de medirse a Inglaterra mañana en el Azteca!", destacó la publicación, reflejando un estado anímico óptimo que ha caracterizado al equipo bajo el mando de Javier Aguirre a lo largo de este torneo.

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México quiere hacer historia ante Inglaterra

El conjunto azteca recibirá al seleccionado europeo en un Estadio Ciudad de México que promete ser una caldera. El objetivo principal de los dirigidos por el "Vasco" es capitalizar las condiciones del recinto —la altura y el aliento ensordecedor de la afición local— para neutralizar el poderío inglés y sellar su pase a los cuartos de final.

La solidez defensiva que ha mantenido a México con la valla invicta durante todo el torneo será puesta a prueba contra el ataque liderado por figuras de talla mundial. Sin embargo, si algo ha demostrado este plantel, es que la cohesión grupal y la alegría en el trabajo diario han sido las claves para superar a sus rivales hasta ahora.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre México e Inglaterra

La mejor opción para ver EN VIVO y GRATIS el juego entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es TV Azteca. El partido entre mexicanos e ingleses será transmitido a través de Azteca 7 en televisión abierta y por el sitio web y la app de Azteca Deportes.

El juego está calendarizado para comenzar a las 6:00 PM del 5 de julio en el Estadio Ciudad de México. La transmisión a través de la señal de TV Azteca comenzará a las 5:30PM para una buena previa y un análisis destacado del encuentro entre ingleses y mexicanos.