¿La bronca con Mbappé siguió en los vestidores? Esto dijo el presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol

El ambiente en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue cargado de emociones, y el duelo de octavos de final entre Francia y Paraguay no fue la excepción. La victoria por 1-0 del conjunto galo, sellada mediante un penal, dejó una estela de bronca que, según reportes periodísticos, se trasladó desde el campo de juego hasta la zona de vestidores. El planteo táctico diseñado por Gustavo Alfaro, que logró desesperar al equipo europeo durante gran parte del encuentro, sirvió para una hostilidad que tuvo como protagonista principal a Kylian Mbappé. ¿Qué pasó cuando finalizó el encuentro?

|Crédito: Mexsport

Al salir de los vestidores, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), fue consultado sobre los cruces posteriores al partido. Lejos de esquivar la pregunta, el directivo se mantuvo firme: "Los sudamericanos estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Estamos tranquilos", declaró, quitándole peso a la confrontación personal pero dejando entrever el malestar por las formas del capitán francés.

Respecto al desarrollo del juego, Harrison se mostró "orgulloso" del desempeño de los futbolistas, aunque no ocultó el dolor por la eliminación: "Nos retiramos dolidos porque, de no haber sido por el penal, no hubiéramos perdido", enfatizó. El planteamiento de Alfaro, que por momentos sacó de quicio a una de las máximas figuras del torneo, fue el sello distintivo de una Paraguay que se despide tras haber dado una batalla física y estratégica de alto nivel.

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Qué pasó entre Mbappé y los futbolistas de Paraguay

Desde el pitazo inicial, Francia intentó monopolizar la posesión, mientras que los guaraníes se mantuvieron sólidos en el último tercio de la cancha. Sin embargo, cuando avanzaba el reloj y el gol se resistía, la frustración de los franceses se hizo evidente. El momento más crítico ocurrió cuando Mbappé, en un acto que demostró su rápido aprendizaje del español, le propinó un insulto directo al paraguayo Junior Alonso, calentando los ánimos de manera irreversible.

La actitud del astro galo no cesó tras ponerse en ventaja. Incluso con el marcador a favor, Mbappé continuó buscando el roce físico y verbal, protagonizando momentos de burla hacia rivales como Galarza, tras una jugada en la esquina, e incluso festejando el triunfo de manera provocadora frente al portero Orlando Gill una vez consumada la eliminación paraguaya.