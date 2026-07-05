Memo Ochoa toma el rol de “padre” sobre Gilberto Mora en la Selección Mexicana: “Me toca”

La Selección Mexicana vive horas decisivas. Este domingo 5 de julio, el Estadio Ciudad de México será el escenario del choque más importante de su historia reciente: los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante la poderosa Inglaterra. En medio de la efervescencia que atraviesa el país, una figura se alza como el pilar fundamental del equipo, no solo por lo que representa como deportista, sino también por su labor de mentoría: Guillermo Ochoa. El veterano guardameta ha asumido un rol paternal, especialmente hacia la joya del equipo, Gilberto Mora.

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Con apenas 17 años, Mora ha hecho historia al convertirse en el mexicano más joven en disputar esta competencia y en titular en instancias definitivas. Para Ochoa, proteger este talento emergente es una prioridad absoluta. "Gil es un grandísimo jugador, con muchas cualidades", declaró con la autoridad que le dan sus años de experiencia. "Es un chico que parece que lleva ya más de 100 partidos con la selección, y hay que mantenerlo así. Que no se dé cuenta de la realidad, porque juega mejor cuando juega tranquilo. A mí, en lo personal, como gente de más experiencia, me toca hacerlo sentir así: que se sienta en confianza, con alegría, en familia".

Gilberto Mora, jugador de México|Crédito: @Xolos / X

Ochoa habla de las fortalezas de México previo al juego ante Inglaterra

El rendimiento de los dirigidos por Javier Aguirre no es producto de la casualidad. Ochoa atribuye este éxito a los más de 60 días de concentración, periodo que ha transformado a los seleccionados en una verdadera hermandad. "Al final te vuelves más hermano que compañero", señaló el portero. "El grupo siempre arropa a los más jóvenes haciéndolos sentir cómodos. Aquí no hay envidias, todos jalamos parejo. Les dije al inicio que a todos les iba a llegar su momento, y así ha pasado; todos han sumado para el grupo".

Más allá del ámbito deportivo, Ochoa aprovechó su voz para hacer un llamado a la cordura tras los trágicos incidentes ocurridos en Paseo de la Reforma tras la clasificación de México. "Quiero expresar mis condolencias por lo que pasó el otro día. Es una pena, una tristeza. El futbol mueve mucho y nos une, pero pido a la gente que sea cuidadosa y respetuosa al celebrar", subrayó.