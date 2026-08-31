Le pegó una cachetada a Konnan, perdió la máscara ante Cibernético y ahora es MAESTRO en una de las universidades más importantes de México

La lucha libre mexicana entrega grandes historias, y una que es importante contar, es la de Psicosis o también conocido como Psicosis ll o Reapper. Juan González Cruz es su nombre real y se reveló en Triplemanía 32 cuando perdió su máscara ante Cibernético quien tiempo atrás fue su compañero y forjador de una de las grandes facciones: Los Vipers.

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Psicosis es nacido en Puebla, Puebla, un orgullo en el ámbito de la lucha libre para ese estado, por lo que ha llegado inclusive a otros planos más allá del deporte, siendo invitado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para ser profesor e impulsor del deporte de esa casa de estudios.

Su carrera que ahora mismo tiene 31 años de historia, no ha quedado excenta de escándalos, y quizás el más mediático fue aquel altercado callejero ante el ex luchador Konnan a las afueras de un evento televisado, donde Psicosis buscó saldar cuentas personales y las cosas se salieron de control.

El día que Psicosis encaró a Konnan y le pegó una cachetada

Fue el 17 de enero del 2020 afuera del Frontón México, donde Psicosis, sin llevar máscara ni equipo de luchador fue a encarar a Konnan, quien de acuerdo a lo comentado por el mismo Psicosis, había tenido actitudes en contra de él, inclusive bloqueando su participación en funciones dejándolo sin trabajar, lo que enfureció al poblano.

Ese día, Psicosis fue acompañado por al menos dos compañeros quienes más allá de buscar una pelea campal, iban de acompañantes ante cualquier situación pues Psicosis contó a Lucha Azteca que él quería arreglar a golpes la situación ante Konnan.

Sin embargo Psicosis recalca que al ver el estado físico en aquel 2020 de Konnan, producto del paso de los años y las facturas cobradas por la lucha libre, decidió reclamar y exponer sus molestias mientras le pidió a uno de sus compañeros grabar para evitar otras versiones contadas del altercado.

Al sentir el coraje, pegó una cachetada que en ese entonces se hizo tendencia y que reveló el rostro del luchador y dejó una serie de opiniones a favor y en contra, siendo el capítulo más polémico de Psicosis.

Psicosis pierde la máscara contra Cibernético en Triplemanía 32

Psicosis es la segunda versión del personaje, quien recibió el nombre y el equipo de manos del creador, Antonio Peña cuando Dionicio Castellanos Torres decidió retirarse de la AAA en los noventas.

Su carrera en la AAA y por algunos años en el CMLL y en el circuito independiente fue profesional, siempre entregada al público y con un estilo rudo tirando a lo extremo.

Tras años de aparecer enmascarado y con cabellera, perdió su incógnita en Triplemanía 32 cuando en un Domo de la muerte se quedó a solas con Cibernético quien ganó esa lucha.

Al finalizar, le pidió a la mandamás de AAA, Maricela Peña que le quitara la máscara en reconocimiento y agradecimiento a su fallecido hermano Antonio Peña Herrada.

Psicosis, maestro en la BUAP: la última faceta de Juan González Cruz

En los últimos años, la BUAP invitó a Psicosis a ser maestro de lucha libre y de métodos de defensa personal y deporte de contacto. Psicosis, se para frente a los salones o complejos deportivos con su frente lastimada pero con sus argumentos sólidos y físico trabajado para inspirar a los universitarios.

En las aulas y en redes sociales, Juan González Cruz les pide a los jóvenes estudiar, alejarse vicios y malas compañías y sobre todo hacer siempre ejercicio para mantenerse saludables y con buena mentalidad.

La historia de Psicosis ll tiene otros capítulos, como aquella noche en Tampico en la que un accidente lucha libre casi provoca la muerte de Charly Manson o su incursión en la lucha extrema ultraviolenta o su participación en torneo de cachetadas en Zona 23, por mencionar solo algunos capítulos.