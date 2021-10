Resurgen los Vipers, liderados por Psicosis

Héroes Inmortales XIV pasará a la historia de Lucha Libre AAA, por ser uno de los eventos en el que más sorpresas se dieron, siendo una de las más importantes, el resurgimiento de la facción Vipers.

La nueva generación de los Vipers se venía construyendo, sin saber en realidad lo que ocurriría, pues a través de mensajes ocultos y acertijos, se juntaron a lo largo de varias semanas Arez, Látigo, Chik Tormenta, Toxin y Abismo Negro Jr.

¿Qué pasó en Héroes Inmortales?

Héroes Inmortales XIV se celebró el pasado sábado en Coliseo La Concordia, de Orizaba, Veracruz, en donde la agrupación hizo su primera aparición oficial, pero fueron sorprendidos por Psicosis.

Toxin: “Las amenazas de un personaje misterioso que dijo que esta noche se iba a revelar”.

Arez: “Ya no queremos ni vamos a soportar, más de estas cosas. No nos vamos a bajar del ring hasta que te presentes y des la cara”.

Chik Tormenta: “Ya estamos hartos de tantos mensajes. Déjate de rodeos y ven a dar la cara”.

Luego de que estos tres exponentes hablaron, sonó la canción con la que se presentaba Abismo Negro y salió Psicosis.

Psicosis: “Estoy de regreso en mi casa, AAA. Me da mucho gusto regresar al lugar en el que he hecho historia y la he hecho como Viper. Ustedes se preguntaban por qué los mensajes, las amenazas y era yo para ver el valor y qué tantos pantalones tienen para formar esta agrupación. Pero déjenme decirles que hay otra sorpresa, la verán próximamente. De ahora en adelante ustedes serán ‘la nueva generación de los Vipers’”.

¿Qué viene en AAA con la nueva generación de los Vipers?

Con esta nueva versión de los Vipers, se espera que confronten a cualquier facción de la Tres Veces Estelar, que aspiren a campeonatos e impongan condiciones como en su momento lo hicieron las versiones anteriores.

¿Quiénes conformaron a Los Vipers?

En 1997 se creó una agrupación encabezada por Cibernético que junto a Abismo Negro, Electroshock, Psicosis, Histeria, Mosco de la Merced y Maniaco.

Aquel grupo fue una sensación, pues estaban dos hombres taquilleros como Cibernético y Abismo Negro, que junto al resto de los elementos lograron ser sólidos, llamativos y marcar una época.

La agrupación tuvo cambios, algunos elementos salieron, otros se integraron y desde algunos años esta importante facción había estado en el congelador.