¿Cada cuántos minutos anota la Hormiga González en Olympiacos? El dato es ESPECTACULAR

La llegada de Armando González al futbol de Europa ha sido una de las más prometedoras que cualquier jugador mexicano ha tenido en, al menos, los últimos años, esto derivado de la cantidad de goles que La Hormiga ha anotado en sus primeros duelos con el Olympiacos.

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Si bien la Hormiga González llegó para ser suplente, la realidad es que la lesión del delantero principal del Olympiacos le ha abierto las puertas a disputar más minutos en su primera temporada en Europa. Ante ello, no está de más conocer cuántos goles lleva en los minutos disputados con su nuevo club.

¿Cada cuántos minutos anota la Hormiga González en Olympiacos?

A lo largo de la temporada, Armando, la Hormiga González, únicamente ha disputado cuatro partidos con el Olympiacos de Grecia, mismos de los cuales dos son de Liga y dos más de la Copa. Lo curioso de esta situación es que no en todos suma los 90 minutos.

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🇬🇷🐜 ARMANDO GONZÁLEZ EN SU SEGUNDA TITULARIDAD CON EL OLYMPIACOS:



- DOBLETE y ASISTENCIA

- JUGADOR DEL PARTIDO

- 5 remates, 4 al arco (80% de precisión)

- 5 G/A en sus primeros 4 PARTIDOS



La 'Hormiga' está imparable en Europa 🇲🇽🌟 pic.twitter.com/jVAkwj5DED — Piojismo (@Piojismo1906) September 8, 2026

En esta cantidad de tiempo, Armando González suma cinco anotaciones y dos pases a gol en solamente 219 minutos disputados hasta ahora. En otras palabras, el seleccionado mexicano en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se hace presente en el marcador cada 43.8 minutos.

Esta cosecha lo hace un elemento a seguir no solo en Grecia, sino a nivel continental. Por tal motivo, se espera que sus números continúen inflándose con el pasar de los partidos si es que mantiene la buena racha hasta ahora en la Liga y en el torneo de Copa.

¿Cuándo es el próximo juego de la Hormiga González?

El siguiente compromiso del Olympiacos de Grecia será este sábado 12 de septiembre, cuando el club rojiblanco reciba al OFI Creta en punto de las 10 de la mañana, tiempo centro de México. Posteriormente, el mexicano podría tener su debut en la Europa League el 16 cuando se mida al Jagiellonia Bialystok.