El equipo de F1 que intentó sabotear la llegada de Checo Pérez a Cadillac

Cuando todo parecía encaminado para que Cadillac confirmara a su dupla soñada con Checo Pérez y Valtteri Bottas, un movimiento sorpresa sacudió el paddock: un equipo rival de Fórmula 1 intentó “secuestrar” las negociaciones. El plan, sin embargo, se derrumbó rápidamente.

Checo Pérez y los rumores que lo vinculan con Cadillac en la Fórmula 1

Alpine, el rival inesperado

La escudería que se interpuso en el camino fue Alpine. Ante la presión por encontrar un sustituto para Franco Colapinto —cuestionado tras su llegada en reemplazo de Jack Doohan—, la estructura con raíces francesas tanteó a Checo Pérez y a Bottas para ofrecerles un asiento inmediato. Sin embargo, ambos pilotos rechazaron la propuesta, dejando claro que sus prioridades estaban en el proyecto de Cadillac.

Este revés mantiene a Colapinto en su asiento, aunque su futuro continúa en duda. El plan de Alpine era tentador, pero no suficiente frente a la propuesta sólida y ambiciosa del nuevo equipo estadounidense.

Cadillac prepara su gran golpe

Mientras tanto, Cadillac avanza a paso firme. Todo indica que en los próximos días podría anunciar oficialmente a Pérez y Bottas como los encargados de liderar la aventura en 2026. La apuesta es clara: un dúo experimentado, con múltiples victorias en Grandes Premios y la jerarquía necesaria para afrontar el reto de debutar en la máxima categoría.

Sergio Pérez llega con la motivación de demostrar que su salida de Red Bull no fue el final, mientras que Bottas busca relanzar su carrera tras su paso por Sauber. El fichaje de ambos, además, significaría un golpe mediático de enorme calibre, con Checo como el estandarte latinoamericano que podría disparar la popularidad de Cadillac en todo el continente.

Lo cierto es que, pese a los intentos de sabotaje, todo parece indicar que Cadillac ya ganó la batalla. La gran incógnita ahora es cuándo harán oficial el anuncio… y si este será el comienzo de una nueva era en la Fórmula 1.