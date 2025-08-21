deportes
¿El nuevo Checo Pérez? El piloto latino que promete ser la próxima estrella de Red Bull en la F1

El piloto que recientemente fue contratado por Red Bull nació en Italia, pero tiene raíces argentinas y se está preparando para un día llegar a correr en la F1

¿El nuevo Checo Pérez? El piloto latino que promete ser la próxima estrella de Red Bull en la F1
Sergio Pérez
¿El nuevo Checo Pérez? El piloto latino que promete ser la próxima estrella de Red Bull en la F1
José Alejandro
AUTOMOVILISMO
Mattia Colnaghi es el piloto en el que Red Bull confía para que en un futuro sea la próxima estrella tanto de su escudería como de la Fórmula Uno (F1), pues recientemente lo acaban de integrar al equipo para que pruebe suerte en la F3 el próximo año. El piloto buscará emular lo hecho por Checo Pérez, quien se aleja de Cadillac, que está a punto de cerrar a otro corredor . Lo anterior, ya que el joven de 17 años tiene raíces latinas.

La escudería de las bebidas energéticas, encabezada por Helmut Marko tras el despido de Christian Horner , informó en un comunicado la incorporación de Colnaghi, quien arrancará su preparación en 2026 de la mano de MP Motorsports y Red Bull Junior Team, en búsqueda de que pueda replicar lo hecho en Eurocup-3, donde actualmente marcha como líder con 177 puntos a falta de 3 fechas.

Mattia Colnaghi
@matticolnaghii
Mattia Colnaghi fue incorporado por Red Bull y el próximo año competirá en la F3 a sus 17 años

¿Quién es Mattia Colnaghi y cuál es su relación con Checo Pérez?

Mattia Colnaghi nació en Monza, Italia, y tiene 17 años, aunque también tiene raíces argentinas, lo que lo vuelve un piloto latino, como Checo Pérez, quien vivió grandes momentos con Red Bull. Ahora, el nuevo prospecto de la escudería de bebidas energéticas buscará destacar en la F3 y escalar categorías hasta llegar al primer equipo.

TE PUEDE INTERESAR:

Colnaghi ha tenido grandes resultados en su corta carrera, entre los que resaltan las victorias en el Richard Mille Shootout y la Fórmula 4 (F4) de España. Además, actualmente lidera la Eurocup-3, competencia en la que podría coronarse, pues faltan 3 fechas para que concluya.

Cabe destacar que Mattia compite en esta categoría junto con el mexicano Ernesto Rivera, quien forma parte de la escudería de Red Bull Junior Team y que marcha en la tercera posición con 136 puntos.

El piloto con doble nacionalidad, italiano y argentino, buscará replicar lo hecho por su compatriota Franco Colapinto, quien corrió para MP Motorsports en la Fórmula 2 y F3 hasta llegar a la F1 con la escudería Williams y ahora Alpine.

Checo Pérez
Red Bull
