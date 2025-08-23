Impacta a México: Checo Pérez regresaría a la F1 como piloto de esta escudería, según prensa internacional

Sergio ‘Checo’ Pérez sigue en boca de todos a pesar de no haber corrido en esta temporada de la Fórmula 1 y es que distintos reportes aseguran que el mexicano ya tendría nueva escudería para el próximo año. Hay varios equipos que sufrirán cambios de cara al 2026, pero el tapatío estaría muy cerca de firmar contrato con Cadillac, la nueva escudería que se sumará a la F1, según la prensa internacional. Cabe destacar que Red Bull apostó por un nuevo piloto latino .

De acuerdo al portal Soy Motor, Cadillac estaría a punto de cerrar el fichaje de Checo Pérez y de Valtteri Bottas de cara al inicio de la próxima temporada de la F1. Las negociaciones se han dado hasta este momento con mucho hermetismo, pues la escudería estadounidense quiere estar a la altura en su primer año en la categoría y que mejor que hacerlo con pilotos de renombre como el mexicano.

Foto: @SChecoPerez Checo Pérez sería piloto de Cadillac en la F1

¿Cuándo podría ser anunciado Checo Pérez como nuevo piloto de Cadillac?

Si bien aún resta la confirmación oficial por parte de la escudería, el portal The Race de Inglaterra adelantó que el anuncio podría darse durante el último fin de semana de este mes de agosto, es decir, entre el 29 y 31 de agosto. Cabe destacar que durante estas fechas se llevará a cabo el Gran Premio de Países Bajos 2025 que pondrá punto final al receso veraniego que comenzó tras el triunfo de Lando Norris en el GP de Hungría.

¿Cuál fue la última carrera de Checo Pérez como piloto de F1?

El último recuerdo de Checo Pérez en la F1 no es amigable. El 8 de diciembre de 2024, el tapatío no pudo terminar la carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi, luego de haber sido víctima de un trompo en el arranque de la competencia mientras luchaba en la parte intermedia de la parrilla.

En general, su última temporada estuvo lejos de ser la mejor: finalizó en la octava posición en el mundial de pilotos y Red Bull Racing, su escudería, finalizó en el tercer lugar en el mundial de constructores, el peor resultado desde la llegada de Checo Pérez. Ahora, todo parece indicar que el mexicano regresará a las pistas con Cadillac.